Pojasnili so, da je do zamude prišlo zaradi deževja med prvim koncem tedna po začetku prenove. Če je bilo pretekle dni na igrišču še opaziti rjave pasove brez trave, je zdaj videti, da je Garden Group po celotni igralni površini položil novo travnato rušo. Ali je v celoti opravil s prenovo zelenice, nam iz Športa Ljubljana še niso sporočili. A videno kaže, da bo stoženska zelenica očitno nared za prijateljsko nogometno tekmo med slovensko in portugalsko reprezentanco, ki jo bodo Stožice gostile 26. marca. Takrat naj bi novo zelenico na stadionu preizkusil tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo. Minuli petek je namreč portugalski trener Roberto Martinez objavil seznam igralcev za omenjeno tekmo in na njem je bil tudi Ronaldo. Pogodbena vrednost prenove travnate ruše, ki je bila od minule jeseni zaradi preobremenjenosti stadiona v zelo slabem stanju, bo Šport Ljubljana stala 354.000 evrov z davkom.