Francoski regulator je leta 2022 sprejel Googlove zaveze, da se bodo pošteno pogajali z novinarskimi organizacijami tudi glede transparentnega nadomestila v roku treh mesecev od prejema pritožbe glede avtorskih pravic. Ker je bil po navedbah regulatorja dogovor kršen, je Google doletela kazen.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so bili Google in tudi druge spletne platforme obtoženi, da z novicami služijo milijarde, dobička pa ne delijo s tistimi, ki so novice pripravili.

EU je zato ustvarila obliko avtorskih pravic, ki tiskanim medijem omogoča, da zahtevajo nadomestilo za uporabo njihovih vsebin. Francija je bila testni primer za nova pravila, Google in Facebook pa sta se po začetnem odporu strinjala, da bosta nekaterim francoskim medijem plačala za članke, prikazane v spletnih iskanjih.