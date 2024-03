Člani komisije so tudi sklenili, da bo k prednostni obravnavi zadeve pozvali tudi KPK, vlado pa k pripravi poročila o Golobovem izogibanju nasprotju interesov v razmerju do Borzena.

Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes nadaljevala nujno sejo, na kateri so na zahtevo NSi razpravljali o poslovanju podjetja Star Solar s podjetji v državni lasti, predvsem državnim operaterjem trga z električno energijo Borzenom. V NSi namreč menijo, da je treba razčistiti, ali gre za kršitev zakona o preprečevanju korupcije in kako je Golob, ki je izključni lastnik podjetja postal po razvezi zakonske zveze, zagotovil nepristranskost.

Sejo so februarja prekinili, ker se je premier kljub vabilu ni udeležil. Odsoten pa je bil tudi danes. Kot je povedal predsednik komisije Jernej Vrtovec (NSi), so jim iz kabineta predsednika vlade posredovali enako obrazložitev kot februarja. Takrat so pojasnili, da skladno s poslovnikom DZ v pristojnost komisije sodi zgolj nadzorovanje javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je država. Družba Star Solar, katere lastnik je premier, pa ni javno podjetje. Spomnili pa so tudi, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje ne prepoveduje lastništva v podjetjih.

Vrtovec je danes znova izrazila razočaranje, da se premier ni odzval vabilu. Po njegovem mnenju bi, če bi bilo vse po pravilih, prišel na sejo. Poslanci Svobode pa so NSi očitali zavajanje. Kot je poudaril Tomaž Lah, Star Solar namreč ne posluje z Borzenom.