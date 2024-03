Gašper iz Slovenije je 29. marca 1992 obiskal Planico in uspel pridobiti podpis tedaj še 19. letnega japonskega smučarskega skakalca Noriakija Kasaia. Ta je v dolino pod Poncami v četrtem letu skakanja v svetovnem pokalu prispel kot sveže pečeni svetovni prvak v smučarskih poletih. Dvomov, da ima Kasai potencial za vrhunsko kariero, tedaj ni bilo, nihče pa verjetno ni pričakoval, kako dolga kariera čaka legendarnega Japonca.

Ta teden se Kasai pri 51. letih zopet vrača v Planico kot skakalec. Tam bo tudi Gašper iz Slovenije, ki si želi po debelih 32 letih ponoviti srečanje. »Pozdravljen dragi Noriaki. Zate nimam nobenih vprašanj. Imam pa izziv. Velik, velik izziv zlasti zame,« je v videu, ki so ga objavili na profilu FIS Ski Jumping na omrežju X. »Tukaj imam tvoj avtentični avtogram iz 29. marca 1992 iz Planice. Verjetno se ne spomniš, a tedaj si zasedel 7. mesto. Zdaj bi te prosil za nov avtogram. Ista človeka, isti kraj, 32 let kasneje. Je mogoče? Upam. Se vidiva naslednji teden v Planici.«

Posnetek si je medtem ogledal tudi japonski skakalec, ki se je ob obujanju spominov in želji Slovenca nasmejal. »Pozdravljen Gašper. Prihajam in se veselim srečanja v Planici. Dobil boš veliko mojih avtogramov,« je na izziv v objavljenem videu odgovoril Kasai.

🥹 A Slovenian fan had a special ask to Noriaki Kasai 🇯🇵 He collected his autograph in Planica 𝟯𝟮 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗮𝗴𝗼 and asked for a new one… And here’s Noriaki’s answer 👀#fisskijumping#skijumping#skijumpingfamilypic.twitter.com/dn5S4Qztyj