Okoli pol pete ure včeraj popoldan je v Dolenjem Suhorju pri Vinici voznik golfa pri izsiljevanju prednosti trčil v drug avto, s kraja nesreče pa pobegnil. O dogodku so obvestili policiste iz Črnomlja, ki so ga kmalu izsledili in ugotovili, da 49-letnik sploh nima vozniškega dovoljenja.

Ker je deloval opit, so mu odredili alkotest, ki je pokazal 2,8 promili. Avto so mu zasegli, zaradi vseh kršitev izdali plačilni nalog v višini 2450 evrov, na sodišče pa podali še obdolžilni predlog. Izrekli so mu tudi 21 kazenskih točk.