Trump je v pogovoru za televizijo GB News povedal, da je pri izjavi šlo za pogajalsko taktiko, s katero naj bi države članice Nata prisilil k večjim izdatkom za obrambo. Dejal je še, da v primeru njegove vrnitve v Belo hišo ZDA ne bodo zapustile zveze Nato, če bodo preostale članice izpolnile svoje finančne obveznosti.

Trump meni, da so ZDA plačevale 90 odstotkov stroškov zveze Nata. Po njegovih besedah bi lahko tudi 100 odstotkov, vendar se mu zdi to nepravično, saj je, kot je dejal, zavezništvo pomembnejše za Evropo kot za ZDA. Pri tem je ponovno opozoril, da številne članice ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti do zavezništva. Dejal je še, da bi morale ZDA plačati svoj delež, ne pa delež vseh drugih.

Trump je v pogovoru za GB News ponovil, da bi se lahko pogajal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, saj se je z njim odlično razumel. Kar je po njegovem mnenju dobro, in ne slabo.