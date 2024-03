Z uvedbo varnostnih mehanizmov naj bi v prihodnje preprečili preplavljanje evropskega trga s poceni uvoženimi ukrajinskimi kmetijskimi pridelki in izdelki.

Gre za odgovor na nezadovoljstvo kmetov v Evropi. Predvsem poljski kmetje, ki trdijo, da jim Ukrajinci predstavljajo nelojalno konkurenco, so v zadnjem času večkrat protestno zaprli ceste proti Ukrajini in nekajkrat celo protestno razsuli ukrajinsko žito.

Prenovljena uredba se bo uporabljala od 6. junija letos do 5. junija 2025 in se nanaša na nadaljnjo opustitev vseh preostalih carin in kvot po pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino. S to obnovitvijo EU po navedbah držav članic potrjuje svojo neomajno politično in gospodarsko podporo Ukrajini ob ruski invaziji.

Hkrati se je EU odločila okrepiti zaščito občutljivih kmetijskih proizvodov z okrepitvijo zaščitnih ukrepov, ki so že vključeni v veljavno uredbo o začasnih ukrepih za liberalizacijo trgovine, da bi upoštevali morebiten negativni vpliv na trg ene ali več držav članic in ne le na trg EU kot celote kot sedaj.

Uredba tako vključuje dva zaščitna mehanizma za zaščito trga EU. Prvi bo Evropski komisiji omogočal uvedbo katerega koli zaščitnega ukrepa, če bodo izpolnjeni posebni pogoji. Nov zaščitni mehanizem pa bo komisijo zavezoval k avtomatični ponovni uvedbi carin, če bo uvoz žita, perutnine, jajc, sladkorja, koruze in medu presegel povprečje v letih 2022 in 2023. Komisija mora tudi okrepljeno spremljati uvoz pšenice in drugih žit, so sporočili iz Sveta EU.

Začasni sporazum morata zdaj odobriti Svet EU in Evropski parlament.