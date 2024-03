Hrvaška je polna kontrastnih pokrajin, ki so zelo primerne in privlačne za odkrivanje in raziskovanje na kolesu. Če se odločite za to doživetje izobilja naravne in kulturnozgodovinske lepote na kolesu, zagotovo ne boste zgrešili.

Goranska kolesarska transverzala

Regija je razdeljena na osem turističnih celot, ki ponujajo raznovrstne možnosti aktivnih počitnic, raznoliko konfiguracijo terena in podlage za vožnjo s kolesom po označenih in neoznačenih kolesarskih poteh, s popolno spremljajočo se gostinsko, izletniško, nastanitveno in servisno ponudbo, vključno z javnim prevozom: železnico Zagreb–Karlovec–Delnice–Reka in ladjami od Reke do kvarnerskih otokov. Posebnost te regije kot povezave med celinsko in obalno Hrvaško je omrežje odličnih gorskih kolesarskih terenov in poti za vse ljubitelje izvirne narave, strmin, razgledišč in brezpotij.

Obstajata dve zelo zanimivi kolesarski transverzali: goranska in reška. Prva povezuje skoraj vse naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti Gorskega kotarja. Pelje po obstoječih gozdnih in neprometnih lokalnih cestah, med katerimi so celo tri zgodovinske ceste arhitekturne dediščine 18. in 19. stoletja: Karolina, Jozefina in Lujzijana. Transverzala je sestavljena iz sedmih etap, dolgih od 28 do 43 kilometrov na dan ali skupno 260 kilometrov, s še devetimi povezavami pa sestavlja več kot 400 kilometrov in 5000 metrov skupnih vzponov in prav toliko spustov. Gre za edinstven užitek na dveh kolesih skozi gosto zelenje z možnostjo načrtovanja večdnevnih aktivnih počitnic v Gorskem kotarju, predvsem za ljubitelje narave in gorskega kolesarjenja.

Reška kolesarska transverzala

Reška kolesarska transverzala, dolga 63 kilometrov, vodi do znamenitosti in zanimivosti kar osmih mest in občin reškega obroča. Tisti, ki so telesno bolje pripravljeni, jo lahko prepotujejo v enem dnevu, vendar za popolno doživetje priporočamo večdnevno bivanje, zlasti ker ima transverzala več kot 100 kilometrov povezav, ki jih je mogoče kombinirati na različne načine. Zaradi konfiguracije terena in višinske razlike, od morske gladine do gorskih prelazov in vrhov z edinstvenim razgledom na evropsko prestolnico kulture leta 2020, mesto Reko in njen zaliv, je ta kolesarska transverzala polna nepozabnih doživetij in drugačna od vsega, kar si lahko ogledamo ob obali Primorja.

Kvarnerska regija je gostitelj najbolj znane gorske kolesarske etapne dirke na Hrvaškem, 4 islands MTB stage race po Krku, Rabu, Cresu in Lošinju. Dirka bo letos potekala med 16. in 20 aprilom, združuje pa najstrastnejše, najbolje pripravljene in najspretnejše ljubitelje gorskega kolesarjenja, saj je pot precej zahtevna. Po drugi strani je predvsem originalna in osupljivo lepa, saj vsi štirje otoki ponujajo privlačne kolesarske poti po čudoviti pokrajini in krajih. Udeleženci tekmujejo v ekipah po dva. V petih dneh bodo prevozili 300 kilometrov in se skupno povzpeli na 5500 metrov.

Nič manj atraktivni za kolesarjenje nista niti obe zavarovani naravni območji, ki sta kot nalašč za bivanje v neokrnjeni naravi: Narodni park Risnjak pri Delnicah in Naravni park Učka nad Opatijo. V obeh parkih si lahko izposodite gorska kolesa, na strmi gori Učki, najlepšem razgledišču na Kvarner in otoke, pa tudi električna gorska kolesa za nepozabno kolesarjenje po osmih označenih poteh različnih kategorij skupne dolžine 180 kilometrov.

Tudi samo mesto Reka, ki je bilo izbrano za evropsko prestolnico kulture 2020, ima v svoji ponudbi zanimiv kulturni program: Pot Frankopanov z bogato dediščino hrvaške plemiške rodbine, ki jo lahko prekolesarite. Pot namreč pelje do 17 srednjeveških mest in treh sakralnih kompleksov, nanizanih od Krka prek Vinodola do Gorskega kotarja. Za popolno spoznavanje te zgodovinske zgodbe je najbolje začeti kar pri Centru za obiskovalce na gradu Kraljevica.

In ko ste že pri Kraljevici, nikar ne spreglejte zanimivih kolesarskih poti vzporedno s Crikveniško riviero, Novega Vinodolskega in njegovega zaledja. V ponudbi je vožnja po približno 300 kilometrih različnih kolesarskih poti, med njimi so nekatere primerne za kolesarje rekreativce, druge pa so zahtevnejše in predstavljajo izziv ter edinstveno doživetje za vrhunske športnike in ljubitelje gorske pokrajine. In če se ne želite obremenjevati z načrtovanjem različnih tur, lahko pri lokalnih ponudnikih vedno najamete vodnika, prav tako si na lokaciji lahko izposodite kakovostna kolesa.