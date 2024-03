Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) se je prvič v sezoni soočil s pravo gorsko etapo. Doslej je nastopil le na klasikah Strade Bianche in spomeniku Milano–Sanremo. Prva etapa najstarejše dirke v Španiji, letos že v 103. izvedbi, je bila hribovita, danes pa so kolesarji zavili v visoke Pireneje. »Čakata nas lep dan in odlično vreme,« je bil že na startu dobro razpoložen Tadej Pogačar, ki je v Mataru užival v soncu in dobrih dvajsetih stopinjah Celzija.

Njegove napovedi se niso uresničile. Po dobrih sto kilometrih 186,5 kilometra dolge etape, ki se je končala z vzponom ekstra kategorije na Vallter 2000, so se nad kolesarje zgrnili črni oblaki. Ti so bili tako siloviti, da je bil otežen tudi televizijski prenos. Hkrati pa so to razmere, ki gredo najbolj na roko kolesarju iz Klanca pri Komendi, ki je že večkrat pokazal, da je izjemen v mrazu. Tudi tokrat ni mogel čakati tekmecev in je svoje noge ogrel na svoj način. Ni hotel ponoviti napake prvega dne, ko je prepozno reagiral na napad in se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

Na ciljnem vzponu, ki se je zaključil na 2135 metrih nadmorske višine in je bil dolg 11,4 kilometra, je tekmece napadel sedem kilometrov pred ciljno črto. Pospešku prvega kolesarja sveta ni mogel slediti nihče in sam se je odpeljal svoji drugi zmagi sezone in 65. kariere naproti. »Dan se je začel z zares lepim vremenom in občutek je bil, kot da je že poletje. Nato so prišli resnično temni oblaki. Želeli smo si, da bi ostali na suhem do zadnjega klanca, a je začelo deževati že na predzadnjem. Zelo težki pogoji na koncu, a sem zelo zadovoljen s svojo predstavo,« je tekmo opisal Tadej Pogačar, ki je na koncu slavil s skoraj minuto in pol prednosti pred Mikaelom Lando in Aleksandrom Vlasovim. Slovenec je tudi novi vodilni kolesar na dirki, ki jo je lani dobil Primož Roglič, a zasavski orel zmage letos ne brani. »Veliko kolesarjev ob dežju zavre. Ne bom rekel, da mi ustreza, a bojim se ga ne,« pa je dodal svoje mnenje o slabem vremenu na koncu etape.

Odlično delo Domna Novaka

Pogačar je bil danes z naskokom daleč najmočnejši, saj je dvakrat z napadi poskušal že daleč pred zadnjim vzponom. Enkrat sta se pred glavnino znašla skupaj s pomočnikom Domnom Novakom. »Zjutraj smo izgubili Jaya Vina in resnično veliko dela je padlo na Domna. V zadnjem obdobju je resnično neverjetno, kaj dela. Zelo sem mu hvaležen, tisti napad pa je bil resnično zabaven,« je rojaka pohvalil prvi kolesar sveta.

Kolesarje danes na dirki čaka še ena zahtevna gorska etapa, na kateri bo Pogačar znova prvi favorit za končno zmago. Gre za še težjo etapo, ki ima na zemljevidu tri vzpone. Prvi bo prve kategorije in nato dva ekstra, tudi cilj bo ponovno na vrhu prelaza. Skupno kolesarje čaka skoraj 4000 višinskih metrov. Nato sledita dve lažji etapi, za zaključek pa še dve, ki lahko poskrbita za nove spremembe v skupnem seštevku, v katerem ima Pogačar trenutno minuto in 35 sekund prednosti pred Mikelom Lando in še tri sekunde več pred Aleksandrom Vlasovom.