Pred začetkom sezone je Ola Vigen Hattestad, glavni trener slovenske reprezentance v teku na smučeh, dejal, da je ekipa na višji ravni pripravljenosti od lanske sezone. »Res pa je, da bomo šele na tekmah videli, kako konkurenčni bodo glede na druge tekmece,« je takrat še dodal olimpijski prvak v sprintu na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. Že uvodne tekme svetovnega pokala v Skandinaviji se niso izšle po načrtih. V pripravljalnem obdobju je Eva Urevc na tekmi Fis na 10 kilometrov prosto v Muoniu zaostala le za Nemko Victorio Carl, ki je svetovni pokal končala na četrtem mestu. Toda Slovenka je v Skandinaviji nastopila le na treh tekmah od skupno šestih, na vseh treh je bila daleč od vrha, nato pa je zbolela za covidom.

Po odhodu Anamarije Lampič v biatlonske vrste najboljša slovenska tekačica se je v svetovni pokal vrnila na novoletni turneji, ki je prav tako ni končala. Predčasno se je domov vrnila še z ameriške turneje in tudi zaradi hujše bolezni v družini, kar jo je še dodatno psihološko strlo, končala sezono. Vendar Urevčeva ni bila edina, ki se je spopadala z boleznijo, nekajkrat je zbolel tudi Miha Šimenc. Na novoletni turneji je staknil virozo.

V neuspešni sezoni je bilo nekaj svetlih točk. To velja predvsem za 21-letnega Nejca Šterna, ki je v Falunu na svojem drugem nastopu v svetovnem pokalu s 24. mestom v sprintu dosegel najboljšo slovensko uvrstitev sezone. Izkazal se je tudi z devetim mestom na SP do 23 let v Planici. Do svojih najboljših rezultatov v karieri na razdalji sta v zaključku sezone prišla Šimenc (Canmore) in Miha Ličef (Lahti), vendar je to daleč od ciljev in želja, ki jih je na začetku sezone postavilo vodstvo slovenske tekaške reprezentance.

Brez revolucionarnih sprememb

»Drži, da smo zaostali za cilji, vendar za to obstaja nekaj objektivnih razlogov. V prvi vrsti nam je zagodla bolezen, in to kar dvakrat, nekateri so še dodatno zboleli. Tekme gredo mimo in vsi vemo, koliko časa je potrebno, da športnik po bolezni spet pridobi moč, sezona pa je relativno kratka. Zagotovo nam manjkajo boljši rezultati Urevčeve. In to tako v sprintu kot na razdalji, zlasti če vemo, v kakšni formi je bila v pripravljalnem obdobju. Tudi drugi so, vsaj kar se rezultatov testov tiče, napredovali, zato smo vsi pričakovali več,« je sezono ocenil Tomaž Verdnik, vodja panoge za tek na smučeh v Smučarski zvezi Slovenije (SZS), ki po slabi sezoni začuda ne napoveduje kakšnih revolucionarnih sprememb.

»V četrtek začnemo intenzivno delo, tako da bo do 1. maja jasno, s kakšnimi ekipami bomo šli v novo sezono. Mislim, da bo tudi analiza pokazala, da so za povprečne rezultate krivi objektivni razlogi, zato ne načrtujemo bistvenih sprememb. Pomembno je, da se tudi v mlajših kategorijah dela dobro. To so pokazali rezultati Nejca Šterna ob zaključku sezone na njegovih prvih tekmah v svetovnem pokalu in na mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici. Napredoval je tudi Boštjan Korošec. Poudariti velja, da je ekipa relativno mlada in da tekmovalci dozorevajo pri 25 letih, tako da so tudi Anže Gros, Vili Črv in Miha Ličef še mladi fantje, zato moramo biti potrpežljivi,« je dodal Verdnik.

Ali bodo ti smučarski tekači razvili svoj potencial, bo v prvi vrsti odvisno od njih samih, predvsem od tega, ali so se pripravljeni 100-odstotno posvetiti teku na smučeh. V eni najbolj napornih športnih panog ni polovičarstva, kar je s trdim treningom pred leti najbolje demonstrirala Petra Majdič. Vsekakor je pred slovenskim vodstvom panoge veliko izzivov, če želijo, da bi se spet vrnili v ne tako davne čase, ko osvajanje stopničk v svetovnem pokalu ni bilo znanstvena fantastika. Časi, ko nas je v svetovnem pokalu razveseljevala Majdičeva, za njo pa Vesna Fabjan, Katja Višnar in do predlani Anamarija Lampič, so le še lepi spomini.

Prevlada Švedinj in Norvežanov

V svetovnem tekaškem vrhu se ni zgodilo veliko sprememb. Po dveh drugih mestih je še drugič v karieri veliki kristalni globus osvojila 32-letna Jessie Diggins, ki je bila najboljša na novoletni turneji. V sezoni je zmagala sedemkrat in imela 175 točk prednosti pred Švedinjo Linno Svahn, tretja pa je bila njena rojakinja Frida Karlsson. Med deseterico so bile še tri Švedinje, lanskoletna zmagovalka svetovnega pokala, Norvežanka Heidi Weng, je bila sedma.

Še bolj očitna je bila prevlada Norvežanov v moški konkurenci, kjer so na prvih petih mestih. Za le 54 točk je lanskoletnega zmagovalca Johannesa Hoesflota Klaeba prehitel 25-letni Harald Oestberg Amundsen, ki je bil lani šele 16. Amundsen je bil najboljši tudi na novoletni turneji, ki jo je Klaebo zaradi bolezni izpustil. Lanskoletni dobitnik velikega kristalnega globusa je sezono končal s štirimi zaporednimi zmagami, skupaj jih je imel sedem. Tretji je bil Erik Valnes.

