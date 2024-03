A kljub vsemu temu lahko najdemo ogromno primerov slovenske odličnosti. Prejšnji teden sem bil na prireditvi Gospodarske zbornice Slovenije, na kateri so nagradili štiri podjetja oziroma podjetnike. Vsa nagrajena podjetja so odgovorna, kapitalsko trdna in so redni plačniki svojih obveznosti. Druži jih to, da delajo na trgu, tudi globalnem, in so tipično slovensko konservativna družinska podjetja. Brez velike ekstravagance, razmeroma skromno zakreditirana, kdo bi porekel, da bi lahko bila večja in globalno uspešnejša, če bi bila bolj drzna in si našla več virov ali partnerje za širitev, a pustimo to. Ta podjetja in našteti njihovi prvi ljudje so iz nekega drugega vesolja, ki jih od univerzuma Roberta Goloba in splošno komične slovenske politične realnosti ločijo svetlobna leta. Naj bo politika še tako trapasta in mestoma tudi kleptomanska, bo Slovenija predvsem po njihovi zaslugi napredovala. Takih podjetij in ljudi je v Sloveniji nebroj. finance.si