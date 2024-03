Ljubljanski stanovanjski trg: »To je odvračilni ukrep za cepce!«

Lastniki stanovanj v Ljubljani lahko izbirajo med kupci ali najemniki. V enem od oglasov smo pred kratkim prebrali, da bo lastnik za vsak ogled računal 40 evrov. Kot nam je pojasnil, je to storil zaradi neobvladljivega števila oglednikov. Zaradi oglasa je bil deležen groženj, “vstopnin” pa ni nikoli računal. Za ugodno ceno se v Ljubljani lahko najdejo le stanovanja, ki imajo stranišče, kuhinjo in spalnico v praktično istem prostoru. Tudi takšna stanovanja gredo hitro naprej, kar kaže, da so kupci čedalje bolj obupani.