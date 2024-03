Potem ko je Mestna občina Ljubljana družbam Energetika Ljubljana, Resalta in RES ERP oktobra lani podelila koncesijo za izvedbo projekta Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana, so koncesionarji po besedah občinske energetske upravljalke Petre Šeme že uredili deset od predvidenih 51 sončnih elektrarn. Šemetova je poudarila, da elektrarne še niso priklopljene na omrežje, saj zanje še pripravljajo dokumentacijo. V okviru tega projekta je predvideno, da koncesionar poleg gradnje elektrarn občini oziroma njenim javnim zavodom zagotavlja izvajanje storitev samooskrbe in dobave električne energije pod pogoji, ki so vnaprej določeni v koncesijski pogodbi.

Koncesija bo trajala sedemnajst let

Objekti, na katerih so že namestili sončne elektrarne, so Gasilska brigada Ljubljana, enota Zdravstvenega doma Ljubljana na Rudniku, osnovne šole Savsko naselje, Karla Destovnika - Kajuha, Martina Krpana, Šmartno pod Šmarno goro in Miška Kranjca ter enota Živ-žav Vrtca Otona Župančiča, enota Na Jamovi Viških vrtcev in enota Sapramiška Vrtca Šentvid. Petra Šeme je dejala, da so v izvedbi še elektrarne na treh objektih, eden od teh je tudi kopališče Ilirija. Ta elektrarna bo »naša največja elektrarna s skupno močjo 600 kilovatov«. Iz koncesijske pogodbe je razvidno, da je investicijska vrednost sončne elektrarne na Iliriji kar 791.000 evrov vključno z davkom na dodano vrednost. Šemetova pričakuje, da bodo dela na strehi Ilirije končana do konca letošnjega aprila.

Praktično vse sončne elektrarne bodo končane do 1. julija letos, njihova skupna moč pa bo nekaj manj kot pet megavatov, je dodala energetska upravljalka. Koncesijsko obdobje bo trajalo 17 let, nato – če se občina ne bo odločila za podaljšanje pogodbe – bodo elektrarne prešle v last občine, kaže pogodba. Vzpostavitev sončnih elektrarn bo z davkom stala skoraj 6,2 milijona evrov.

Najprej je bilo predvideno, da bo celoten znesek naložbe pokril zasebni partner pri projektu. A Šemetova je razkrila, da si obetajo pridobitev sredstev na razpisu ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. To je v začetku marca objavilo razpis za podelitev okoli 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih sončnih elektrarn. Petra Šeme je razkrila, da upajo na pridobitev od 1,5 do 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Če bo občina pridobila ta denar, se bodo znižali stroški odjema električne energije. Petra Šeme je še dodala, da bo 47 od 51 sončnih elektrarn povezanih v eno veliko skupnost, zaradi česar bodo lahko učinkoviteje uporabljali energijo.

Pridobili 1,9 milijona evrov za mobilnostne projekte

Velja omeniti, da sta občina in javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) nedavno pridobila evropska sredstva iz programa ELENA Green Mobility. Namestnik direktorja LPP Rok Vihar je pojasnil, da so pridobili nekaj manj kot 1,9 milijona evrov, ki jih bodo porabili za izvedbo več mobilnostih projektov, »ki bodo bistveno ozelenili javni potniški promet in pozitivno vplivali na mobilnostne navade v mestu«. Ti projekti so nakup avtobusov na elektriko in vodik, ureditev ustrezne polnilne infrastrukture za te brezemisijske avtobuse, vzpostavitev krožne plovne poti po Ljubljanici z električnimi plovili in uvajanje dodatnih površin za parkirišča tipa P+R. Vihar je ob tem poudaril, da s tem denarjem ne bodo neposredno financirali gradnje infrastrukture, temveč strokovno in tehnično pomoč oziroma izdelavo podlag, ki bodo vodile v izvedbo projektov.