V drugi polovici marca vsako leto po vsej državi potekajo tradicionalne čistilne akcije. Najmnožičnejša med njimi je v občini Medvode minuli konec tedna tudi letos potekala v Zbiljah, pri čiščenju okolice ene najbolj obleganih turističnih točk v bližini prestolnice in spodnje Gorenjske pa so poleg množice krajanov pomagali tudi člani tamkajšnjega turističnega društva (TD) Zbilje.

Ti so bili ob koncu čistilne akcije zadovoljni tudi zato, ker se količina smeti v Zbiljah v zadnjih letih bistveno zmanjšuje, verjetno tudi zaradi povečane količine nameščenih košev za smeti ob sprehajalni poti ob Zbiljskem jezeru in njegovi okolici. Po gozdovih v Zbiljah in okolici zadnja leta na srečo ni več opaziti odloženih komunalnih in kosovnih odpadkov; stari štedilniki, kadi, keramika in plastični kosi so na srečo preteklost oziroma redkost. Še vedno pa prebivalci Zbilj v naravi prepogosto naletijo na odvržene smeti, ki ostanejo od kupcev hitre hrane in kave. Te so še posebno pogoste ob glavni cesti na trasi, ki vodi v Zbilje iz ljubljanske in kranjske smeri, velike preglavice pa so udeležencem čistilne akcije tudi letos povzročili brezbrižni skrbniki kužkov, ki so iztrebke za svojimi ljubljenčki sicer pobrali, a so jih spravili v vrečke in te odvrgli ob rob ceste.

Pomagali tudi novi sokrajani iz Ukrajine

»Tudi sedemdeseta očiščevalna akcija v Zbiljah je uspela. Našteli smo več kot 65 parov pridnih rok krajanov, ob zaključnem srečanju ob prigrizku pa je bil še kakšen več, saj so nekateri čiščenje začeli na svojih tradicionalnih trasah oziroma kar pred domačim pragom in zjutraj niso prišli na zborno mesto. Veseli nas velika udeležba družin z mladostniki in otroki, ki jim želimo pokazati, da je treba za čisto okolje stalno skrbeti,« je bil zadovoljen predsednik TD Zbilje Iztok Pipan.

Povedal je, da so se očiščevalni akciji v Zbiljah pridružili tudi njihovi novi sokrajani iz Ukrajine, ki se že vključujejo v aktivnosti v kraju, sogovornik pa se je za pomoč pri izvedbi akcije zahvalil tudi članom jadralnega kluba Kermar, lastnikom piknik prostora Sidro, kjer so poskrbeli za odlično pogostitev, Občini Medvode za semena medovitih rastlin in režijskemu obratu za odvoz smeti.

V prihodnjih tednih se bodo v zbiljskem turističnem društvu posvečali pripravam na srečanje predstavnikov turističnih društev objezerskih in obvodnih krajev Slovenije, čigar namen je izmenjava izkušenj pri razvoju turizma ob slovenskih jezerih. Dogodek bodo izpeljali v okviru junijske prireditve Medvode v gibanju, ko bodo ob Zbiljskem jezeru na polno zaživela tudi odbojkarska igrišča. Že konec maja bo priljubljena turistična točka prizorišče zabave zaradi gasilske veselice Zbiljarija v organizaciji PGD Zbilje.