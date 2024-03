Razmišljanja o novi regijski bolnišnici na Gorenjskem segajo desetletje nazaj, sredstva zanjo so zagotovljena v okviru nacionalnega razvojnega programa. Denar je na voljo do leta 2032, za projekt pa je treba pripraviti še vso dokumentacijo.

Kot je znano, se zatika pri izbiri lokacije. Prva jo je ponudila radovljiška občina, ki je geografsko središče Gorenjske, nato se je v boj vključila Mestna občina Kranj, ki ima največ prebivalcev. Na jeseniški občini medtem vztrajajo, da mora splošna bolnišnica ostati na Jesenicah, kjer je bil pred leti zgrajen tudi nov urgentni center.

Po več predstavitvah argumentov, okroglih mizah, razpravah v državnem svetu in oblikovani strokovni skupini so zdaj na ministrstvu za zdravje naročili analizo o lokaciji. Pojasnili so, da so se dosedanji postopki osredotočali predvsem na dostopnost za paciente, v nezadostni meri pa so bile opravljene presoje, ki se nanašajo na urbanistično ustreznost posamezne lokacije z vidika umeščanja v prostor, analizo obstoječe in potrebne komunalne infrastrukture, ekonomiko in oceno možne časovne dinamike izvedbe na posamezni lokaciji, pa tudi na primerjavo ustreznosti lokacij z vidika zdravstvenih potreb ter rangiranje vseh okoliščin pri predlogu najustreznejše lokacije.

Rezultati znani še ta mesec

Kot je dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, nova analiza ne nastaja z ničle, temveč si bo pomagala tudi z že do sedaj zbranimi podatki in analizami. Gre torej za pregledno analizo, ki prav zaradi podatkov, zbranih v preteklosti, ne bo vzela veliko časa in naj bi jo na ministrstvu imeli pripravljeno v približno dveh tednih. »Želeli smo, da analiza jasno pregleda vse pluse in minuse vseh možnih lokacij, tako da bo sprejem odločitve na podlagi teh plusov in minusov v kasnejši fazi čim bolj olajšan,« je pojasnila ministrica.

»Priprava presoje umestitve gorenjske regijske bolnišnice v prostor s primerjavo potencialnih lokacij je dobrodošla. Neodvisna analiza, ki bo temeljila na strokovnih argumentih, objektivnih dejstvih in že pripravljenih dokumentih občin, je po mojem prepričanju edina prava podlaga za določitev lokacije. Še naprej zagovarjam stališče, da je najbolj pripravljena in optimalna Radovljica. Naročilo analize pa pomeni tudi, da bo kmalu prišlo do odločitve o lokaciji bolnišnice, ki jo Gorenjska že desetletja nujno potrebuje,« je o odločitvi ministrstva povedal župan občine Radovljica Ciril Globočnik.

Kranj pozdravlja odločitev ministrstva

Potezo ministrstva pozdravljajo tudi na Mestni občini Kranj. Iz kabineta tamkajšnjega župana Matjaža Rakovca so nam sporočili, da gre po njihovih informacijah za prvo analizo, ki jo je naročilo ministrstvo za zdravje in ki preverja dejansko stanje na vseh treh lokacijah. »Odločitev pozdravljamo, saj je ministrstvo s tem prevzelo aktivno vlogo. Doslej je namreč veljalo, da bi se občine morale dogovoriti same med seboj. Verjamemo, da bo odločitev, ob upoštevanju vseh argumentov, ki jih ponujamo, enostavna – Kranj,« pravijo.

Medtem jeseniški župan Peter Bohinec meni, da se o usodi gorenjske bolnišnice govori že preveč časa. »Gorenjska potrebuje sodoben zdravstveni center oziroma nadgradnjo sedanje Splošne bolnišnice Jesenice v regionalno bolnišnico. Z dodatnimi analizami in ustanavljanjem delovnih skupin izgubljamo dragocen čas in finančna sredstva. Predvsem pa je treba celoten projekt racionalizirati,« je prepričan. Ob tem dodaja, da bi bilo bolj smotrno naročilo analize, kako optimizirati in racionalizirati projekt z gradnjo novega objekta na trenutni lokaciji in vzpostaviti navezavo na vse, kar bolnišnica že ima – od heliporta, lekarne, urgentnega centra do nove enote za intenzivno nego.