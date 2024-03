Do gradbenega dovoljenja hitreje po elektronski poti

Vlogo za gradbeno dovoljenje lahko prvi investitorji v državi že oddajo v elektronski obliki. Za zdaj lahko to storijo tisti, ki nameravajo graditi na območju upravne enote Postojna, ki je kot prva uvedla novi sistem eGraditev, do 5. januarja 2026 pa bo vzpostavljen po vsej državi. Glavni cilj je optimizacija in pohitritev postopkov izdaje gradbenih dovoljenj. Ne rešuje pa njihove birokratske zapletenosti.