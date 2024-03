Pogačar zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Kataloniji

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je suvereni zmagovalec druge etape dirke po Kataloniji od Matara do Vallterja, dolge 186,5 km. Slovenski as je napadel na ciljnem vzponu okoli pet kilometrov pred ciljem, se odpeljal zasledovalcem in na koncu prepričljivo slavil z 1:22 minute naskoka.