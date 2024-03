Danes se izteče podaljšani rok za oddajo soglasij h kandidaturam pred aprilskim izrednim volilnim kongresom SD. Tadej Beočanin, župan Ajdovščine in predsednik županskega foruma SD, je že pristal na kandidaturo za predsednika stranke. Po naših informacijah v zadnjih dneh že intenzivno lobira za glasove, prav tako utrip terena preverja Jani Prednik. Vodja poslanske skupine SD sicer še ni oddal soglasja, predvidoma pa naj bi svojo odločitev sporočil še danes. Neuradno smo izvedeli še, da bi se lahko v tekmo za prvaka SD vključil tudi evropski poslanec Milan Brglez.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek ter začasni glavni tajnik SD in državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež, ki sta bila prav tako med evidentiranimi, sta nam po telefonu že potrdila, da se na volilnem kongresu ne bosta potegovala za mesto presednika stranke. Do jutri medtem ne bo jasno, ali se bo v tekmo za nov mandat podala dosedanja prvakinja stranke Tanja Fajon. Zunanja ministrica bo svojo odločitev sporočila jutri po prihodu iz Bruslja. Da se ne bosta potegovala za predsedniško, ampak za podpredsedniško mesto, pa sta že sporočila evropski poslanec SD Matjaž Nemec in predsednik podmladka Luka Goršek.

Za predsedniško mesto je bilo sicer evidentiranih 22 kandidatov, za glavnega tajnika 42, za štiri podpredsedniška mesta pa 56 kandidatov.