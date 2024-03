Zapisal je: »Na mesto direktorja Kina Šiška sem se prijavil transparentno, javno in odgovorno. Po vseh mojih informacijah sva tako jaz osebno kot ustanoviteljica v razpisnem postopku delovala pravno in etično nesporno. Zato mi je žal, da so se v medijih in javnosti pojavili dvomi o legitimnosti moje kandidature.«

Dodal je še, da se zaveda izrednega pomena videza transparentnosti in spoštovanja pravil pri postopkih imenovanj direktoric in direktorjev javnih zavodov in pa da od prijave odstopa ter predlaga ustanoviteljici naj razpis ponovno izpelje.

»Želim si, da se nanj prijavi čim več primernih kandidatk in kandidatov in da Svet KŠ ter Mestna občina Ljubljana izberejo najboljšo oz. najboljšega.«