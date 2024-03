Vlada nadmodrila kmečke pogajalce

‘Svoj 'izlet' v Ljubljano so 19. marca napovedali kmetje. Vsakič ko imamo protest upokojenci in ljudska iniciativa Glas upokojencev ter društvo Inštitut 1. oktober, kmete prosimo za sodelovanje. Njihov odziv je nič, nula. Zakaj se Glas upokojencev res srčno bori za kmečke pokojnine, kmetje nas pa ne je.... niti malo?« se je pred dnevi na družbenem omrežju vprašal predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar. To je krivica, bi rekel nekoč priljubljeni piščanček iz risanke.