Pandemija kovida-19 nam je nastavila ogledalo z zelo ostrimi robovi. Z odzivi na pandemijo je postalo jasno, da smo se kot družba povsem oddaljili od temeljnih postulatov moderne liberalne skupnosti. Pred očmi so nam razpadale ideje skupnega dobrega in skrbi za dobrobit drugega. Države so bolj ko ne odpovedale v informiranju in komuniciranju s svojimi javnostmi, zato so se lahko bohotile dezinformacije. S proticepilskimi gibanji pa se je pokazalo, kako deluje absolutna pravica do moje izbire, v katero nas je socializiral potrošniški kapitalizem. Odločitve, ki so nam jih svetovali medijski in drugi guruji, so bile osvobojene vsake javne odgovornosti. Porušil se je status resnice, zbledelo je zaupanje v moderne institucije znanosti in medicine. Smo na kritičnem previsu, ko se kot skupnost ne le ne zmoremo, temveč tudi nočemo več pogovarjati. Vsakdo je upravičen do svojega mnenja, ne da bi bil za to strokovno kvalificiran ali bi kaj resnega prebral. Večer v soboto