Center naj bi zrasel med železniško postajo Lipovci v občini Beltinci, kjer je industrijska cona, in avtocesto Maribor-Pince. Luka Koper je že odkupila in je solastnica 65 hektarjev zemljišč, a so ta trenutno še kmetijska. Vmes pa so tudi še parcele, ki še niso v lasti hčerinske družbe Luke Koper Logis Nova. Beltinški župan Marko Virag je ob tem napovedal, da bo občina v največji možni meri pomagala pri postopkih, potrebnih pri umeščanju v prostor..

Vrednost investicije naj bi bila več kot 500 milijonov evrov, okoli 300 ljudi pa naj bi tukaj dobilo delo. Po zadnjem sestanku beltinske občine, Luke Koper in ministrstva Virag predvideva, da bo logistični center zaživel v naslednjih petih letih.