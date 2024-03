Kmetje so traktorje parkirali na avtocesti A2 in tako ovirali promet v obe smeri.

Poljski kmetje so podobno potezo izvedli že konec februarja, ko so postavili blokado na glavni avtocesti pri kraju Slubice ob meji z Nemčijo. V znak protesta proti uvozu poceni živil iz držav nečlanic EU so večkrat ovirali prometne povezave na meji z Ukrajino.

Nelojalna konkurenca

Po ruski invaziji na Ukrajino pred dvema letoma je Bruselj, da bi pomagal napadeni državi, začasno ukinil vse carine in kvote za njene kmetijske proizvode. Poljski kmetje so prepričani, da ukrajinski proizvodi ne izpolnjujejo standardov EU in predstavljajo nelojalno konkurenco njihovim izdelkom na domačem trgu. Poleg poljskih kmetov so nestrinjanje s trenutno kmetijsko politiko EU v zadnjih tednih na protestih izrazili tudi kmetje v Nemčiji, Franciji, Belgiji, Španiji. Nezadovoljni so tudi kmetje v Sloveniji.

Predstavniki združenj poljskih kmetov so se 9. marca srečali s poljskim premierjem Donaldom Tuskom, vendar pogovori niso prinesli nobenega dogovora ali preboja, zato so kmetje napovedali nadaljevanje protestov.