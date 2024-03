Prehitrega voznika so ustavili v Zalokah in ugotovili, da gre za voznika začetnika, ki ima veljavno B kategorijo dobro leto in pol. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga odpeljali v takojšnji postopek na okrajno sodišče. Ker gre za voznika začetnika je predpisana sankcija vsaj 1200 evrov in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.