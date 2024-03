Po petkovi presenetljivi najavi hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, da bo kandidiral kot nosilec liste SDP v prvi volilni enoti in se potegoval za naslednjega premierja, so danes bile vse oči uprte v ustavno sodišče, ki je presojalo o predsednikovi najavi. Porajali so se namreč dvomi, da je njegov načrtovana kandidatura neskladna z ustavo, čeprav mu obstaja kandidature izrecno ne prepoveduje, saj takšna možnost v njej ni bila predvidena.

Ti dvomi so se pokazali za utemeljene. Odločitev hrvaškega ustavnega sodišča je velik udarec za Milanovića in SDP. »Ne more biti na kandidatni listi in ne more nastopati kot kandidat za premierja,« je bil danes povsem jasen predsednik hrvaškega ustavnega sodišča Miroslav Šeparović. Ko je predstavljal odločitev enajstih ustavnih sodnikov (devet je podprlo opozorilo, dva sta glasovala proti), je najprej začel z nizanjem pristojnostmi predsednika republike in njegovo vlogo, da je nestrankarska osebnost, ki ne more biti del liste kandidatov za poslance niti kandidat za premierja. »To je nevzdržno z njegovo funkcijo in delitvijo oblasti. Če kandidira ali se pojavlja kot kandidat, mora odstopiti,« je bil jasen Šeparović.

Ustavno sodišče je v svoji presoji napovedalo, da bo sedaj zelo pozorno spremljalo potek volilnega procesa. Vse udeležence je pozvalo k spoštovanju ustave. »Takoj naj prenehajo z aktivnosti, ki so v nasprotju z ustavo,« je dejal Šeparović. Če bo ugotovljeno, da deležniki kršijo ustavo tekom volilnega procesa, pa je Šeparović napovedal, da bo ustavno sodišče uporabilo vse svoje pristojnosti, med katerimi so tudi razveljavitev kandidature ali celo razveljavitev volitev. »Videli bomo, če bodo potrebne nove reakcije ustavnega sodišča,« je še pristavil.

Milanović je sicer v minulih dneh že napovedal, da bo kandidiral za premierja na listi SDP ali brez nje. V vsakem primeru namerava odstopiti po volitvah, ko bo izvoljen že novi predsednik sabora, ki bo lahko začasno opravljal funkcijo predsednika države, je napovedoval v minulih dneh.