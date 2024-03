Celjska kazenska sodnica Maja Manšek Šporin je danes opravila predobravnavni narok za Tilna Novaka, ne pa tudi za njegovo izvenzakonsko partnerko Teo K. (njeno ime delno anonimiziramo zaradi zaščite preostalih otrok, op. u.), ki ju tožilstva preganja zaradi smrti še ne dvoletnega dečka, ki sta ga več ur pustila v avtomobilu. Matere pokojnega otroka na sodišče ni bilo, ker je v zadnjem hipu preklicala pooblastilo odvetnici, ki ji je bila dodeljena prek brezplačne pravne pomoči, in si bo našla drugega odvetnika, neuradno iz mariborske odvetniške družbe Kac. Obtožnica sicer obema očita, da sta v sostorilstvu zagrešila štiri kazniva dejanja, in sicer zanemarjanje mladoletne osebe in povzročitev smrti iz malomarnosti, dve kaznivi dejanji pa se nanašata na prepovedane droge - na promet z mamili in omogočanje uživanja prepovedanih drog mladoletni osebi. Preprodajala naj bi heroin in sintetično drogo alfa PiHP.

Tilen Novak, ki je bil v preteklosti že štirikrat obsojen, danes ni priznal nobenega kaznivega dejanja iz obtožnice. »Nisem kriv,« je vse, kar je povedal, ko je okrožni državni tožilec Jošt Jeseničnik prebral obtožnico. Prisotni novinarji obtožnice sicer nismo slišali v celoti, in sicer zaradi varovanja osebnih podatkov mladoletnega oškodovanca, ki naj bi mu omogočila uživanje droge.

Tri ure v avtomobilu na soncu

Jedro obtožnice se nanaša prav na smrt dečka, ki je umrl v avtomobilu, potem, ko sta ga njegova mama in njen partner kar tri ure pustila privezanega v otroškem sedežu v avtu. Avtomobil je bil parkiran na soncu, v bližini stanovanjske hiše v Svetem Lovrencu v občini Prebold. Zgodilo se je 20. junija lani, otrok je bil v črnem BMW-ju od 9. do najmanj 12. ure, avto pa je bil parkiran na soncu, zaradi česar je doživel toplotni šok oziroma je prišlo do pregretja. »Prišlo je do krvavitve v možganih in pljučih ter zadušitve in posledično tudi odpovedi delovanja možganov in srca. Čeprav sta bila dolžna preveriti, kje je otrok in bi ga morala odstraniti iz vozila, tega nista storila,« piše v obtožnici.

Novaku obtožnica očita tudi, da sta s Teo K. v sostorilstvu hudo kršila svoje dolžnosti do mladoletne osebe, s tem ko nista ustrezno skrbela za higieno ter poskrbela za varno in primerno okolje za rast in vzgojo nesrečnega fantka. Uživala sta namreč tako alkohol kot tudi prepovedano drogo, vse tudi v škodo malega otroka. »V prostorih v hiši so se namreč nahajale prepovedane droge in druge snovi, do katerih je imel dostop in jih je lahko zaužil tudi otrok. In do tega je dejansko tudi prišlo, zato je bilo v nevarnosti njegovo življenje. V njegovi krvi so namreč po smrti našli sledi metadona in droge alfa PiHP, ki prav tako sodi v skupino prepovedanih drog. Novak pa ga je brez vozniškega dovoljenja in z zmanjšanimi sposobnostmi prevažal v avtu, v katerem je nenadzorovan ostal tudi v nočnem času. Zaradi ravnanja obeh so bili razvoj, zdravje in življenje nesrečnega fantka resno ogroženi,« je tožilec zapisal v obtožnici. »Gre za tako žalostno zgodbo, da bi bila vsaka nadaljnja izjava odveč,« pa je ob odhodu s sodišča dejal Andrej Janežič, odvetnik obtoženega Novaka.

Tožilec danes ni želel podati predloga za kazensko sankcijo v primeru, če bi obtoženi kakšno kaznivo dejanje priznal. Pojasnil je, da obtoženi ni pokazal nikakršnega interesa, da bi krivdo priznal. Novaku in njegovi partnerici sicer grozi od tri do 15 let zaporne kazni.