Organi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Zveze kmetic Slovenije ter Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije so se odločili za odpoved jutrišnjega traktorskega protesta v Ljubljani, danes pa naj bi s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić podpisali dogovor o uresničevanju njihovih stavkovnih zahtev.

Zbornica večinsko za odpoved protesta

Sinoči je na hibridni seji zasedal 54-članski svet kmetijske zbornice, ki je njen najvišji organ, zbornica pa z okoli 110.000 obveznimi člani največja kmetijska organizacija. Za odpoved za jutri napovedanega kmečkega protesta je glasovalo 34 zborničnih svetnikov ali 63 odstotkov vseh, proti so bili trije, nekateri člani pa se niso želeli opredeliti. Predsednik zbornice Roman Žveglič nam je dejal, da bodo vladnim predstavnikom dali priložnost, da uresničijo to, kar so jim obljubili na petkovih pogajanjih. Dodal je, da se je po vseslovenskem traktorskem protestu, ki je bil 25. aprila lani, vlada šele zdaj začela resno ukvarjati s problemi, ki jih ves ta čas izpostavljajo kmetje.

Ministrstva za kmetijstvo, za naravne vire in prostor ter za finance so v petek predstavnikom naštetih kmetijskih organizacij predstavila na štirinajstih straneh napisan odziv na ključnih sedem od skupaj tridesetih stavkovnih zahtev. Za zahtevo o izvzetju plačil OMD (območja s težjimi razmerami za kmetovanje) iz obdavčitve v vladnem odgovoru piše, da je delno realizirana, toda drugega zagotovila kot to, da bo posebna delovna skupina do konca aprila pripravila analizo metodologije določanja katastrskega dohodka in plačil OMD, hribovski in gorski kmetje za zdaj niso dobili.

Mihelič: Zamika izplačil subvencij ne bo več

Kmetijske organizacije so zahteve, nanašajoče se na umeščanje in gradnjo vodne infrastrukture, tudi vodnih zadrževalnikov, razdelile v osem sklopov. Pet naj bi jih bilo po zagotovilih ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) že uresničenih, trije pa naj bi bili v postopku realizacije. Tudi predstavniki kmetov so potrdili, da so stališča z vlado doslej najbolj zbližali ravno pri tej stavkovni zahtevi.

Zahteva kmetov po spremembi uredbe o pravilih pogojenosti je po navedbi vladnih predstavnikov že uresničena, prav tako zahteva za redno in takojšnje izplačilo subvencij po časovnici, ki je veljala v preteklih letih. Izplačila subvencijskih zahtevkov, ki so jih kmetje oddali lani, namreč zamujajo, ker je morala agencija zaradi novega strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 zgraditi vrsto novih informacijskih sistemov. Direktor agencije Miran Mihelič je prejšnji teden pojasnil, da so do vključno 13. marca izplačali 96 odstotkov vseh zahtevkov za plačila OMD, izplačati jih morajo še 1600, za neposredna plačila (za 80 odstotkov pripadajočega zneska) pa 5100. Končne odločbe za neposredna plačila, odločbe za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe, za dobrobit živali in za ekološko kmetovanje bo agencija izdala maja in junija. »Glede na to, da smo izgradili vse informacijske sisteme, ki nam nudijo učinkovito izvajanje izplačil, zagotavljamo, da lahko kmetje v prihodnje izplačila pričakujejo v istih okvirih kot v preteklih letih. To pomeni OMD decembra, 80 odstotkov neposrednih plačil januarja ter preostanek aprila in maja, izplačila vseh drugih ukrepov pa od aprila do junija,« je zagotovil prvi mož agencije za kmetijske trge.

Povečali odstrel divjadi in medvedov

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je za izplačilo kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov (KOPOP) za lani zmanjkalo dobrih 28 milijonov evrov, saj je bila pri nekaterih ciljna vrednost vključenih površin in potrebnega denarja, predvidenega za leto 2027, krepko presežena že prvo leto. Zato je MKGP nameravalo izplačila za ukrepe, pri katerih se je močno zakalkuliralo, letos znižati za 30 odstotkov in onemogočiti, da bi se kmetje vanje na novo vključevali. Kmetijske organizacije so med stavkovnimi zahtevami zapisale, da terjajo povečanje sredstev za ukrepe KOPOP, zagotovila, da se plačila zanje ne bodo zniževala in da bodo omogočeni novi vstopi v te ukrepe. MKGP je ocenilo, da je to stavkovno zahtevo delno uresničilo, na odgovor, kako konkretno bodo rešili ta problem, pa tudi na Dnevniku zaman čakamo že tri tedne.

Večna stavkovna zahteva kmetov je tudi povečan odstrel zveri in divjadi. Na MKGP so prepričani, da je ta zahteva pri divjadi izpolnjena. Odstrel divjih prašičev in jelenjadi, ki kmetom povzročajo največ škode, se je namreč občutno povečal. Pri divjem prašiču odvzem navzgor ni omejen, lovna doba za vse kategorije divjega prašiča (razen za svinje) je vse leto, povečan odstrel je tudi denarno nagrajen … Kmečka zahteva po zmanjšanju populacije zveri na »nosilno zmogljivost« pa je po oceni vladnih predstavnikov v postopku realizacije. MNVP je lani izdalo 27 odločb za odvzem medvedov. Ena, s katero so odredili odvzem 230 živali, je bila v celoti uresničena, na podlagi 26 ustnih odločb za odvzem tridesetih konfliktnih medvedov pa je pod streli padlo deset živali. MNVP je lani izdalo tudi osem odločb za poseg v populacijo volka. Z njimi je bilo dovoljeno odvzeti trinajst volkov in enajst križancev. Odvzeli so tri volkove in pet križancev.

Po oceni vlade naj bi bila delno realizirana tudi stavkovna zahteva za znižanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Kmetje so prepričani, da zasebni lastniki plačujejo občutno previsoke pristojbine v primerjavi z drugimi uporabniki cest, zato zahtevajo spremembo uredbe, ki ureja to pristojbino. Na MKGP so pojasnili, da bi lahko tej stavkovni zahtevi ugodili le v primeru sprejetja nepremičninske zakonodaje. To pomeni, da zahteva ni uresničena.