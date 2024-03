Jeseničani so konec januarja v zadnji tekmi rednega dela državnega prvenstva v hokeju na ledu v Tivoliju s 5:4 po kazenskih strelih premagali Olimpijo in si s tem priigrali finalno serijo. Prav tako so ljubljansko ekipo namučili v prvi tekmi državnega prvenstva v dvorani Podmežakla, saj so izgubili le z golom razlike (3:4). Zato so se ljubitelji slovenskega klubskega hokeja podobno izenačenih tekem nadejali tudi v finalni seriji, zato so bili toliko bolj veseli odločitve Hokejske zveze Slovenije, da bodo po trinajstih letih spet igrali na štiri zmage. Štiri finalne tekme si je skupaj ogledalo več kot deset tisoč gledalcev, ki so v vseh tekmah, še najmanj v drugi, videli premoč Olimpije.

»Po porazu v Brunicu, ko se nismo uvrstili v končnico ICEHL, se ni bilo preprosto dvigniti. Odlično delo je v slačilnici opravili kapetan Pavlin, ki je, predvsem tujcem znal pojasniti pomembnost državnega prvenstva. Zdaj tudi sam bolj razumem, kaj v Sloveniji pomeni naslov državnega prvaka,« je po koncu državnega prvenstva dejal trener Antti Karhula. Finec bo v soboto praznoval 47. rojstni dan in bo na klopi Olimpije še prihodnji dve sezoni.

Najtežja četrta tekma

Tudi v petek, v četrti tekmi finalne serije, so bili Ljubljančani, čeprav je bilo »le« 2:0, veliko boljši nasprotnik. Žan Us je bil spet precej bolj zaposlen od Lukaša Horaka. Ubranil je 37 strelov, dvakrat mu to ni uspelo, na drugi strani je češki vratar ubranil sedemnajst strelov. Na vseh štirih tekmah je bilo razmerje strelov na vrata 158:94 v korist hokejistov Olimpije, ki bi, predvsem v obeh domačih tekmah, če bi ves čas igrali na »polno«, še izdatneje napolnili mrežo Jeseničanov. Obe domači tekmi so dobili z 9:3 in 6:1, jeseniški pa s 4:2 in 2:0.

»Mislim, da je bila četrta tekma najtežja. Vsi vemo, da je najtežje zaključiti finalno serijo. Čestital bi Jeseničanom, da so se borili do konca. Čeprav smo vedeli, v kakšnem položaju so, jih nismo prav nič podcenjevali. Vse čestitke tudi navijačem obeh ekip, škoda je samo to, da slovenski hokej tone nižje in nižje. Ni denarja, ni sponzorjev, tako da smo obsojeni na životarjenje. Škoda, ker ti derbiji so bili vedno nekaj posebnega in letos so to doživeli tudi tujci,« se je na finalno serijo državnega prvenstva ozrl Žiga Pavlin, ki se je tako kot trener Karhula sploh prvič veselil naslova državnega prvaka. »Jezi me le, da se nismo uvrstili v končnico ICEHL, vendar še imamo prostor na napredovanje. Z nekaj dodatnimi okrepitvami, bo ekipa v prihodnji sezoni še boljša,« se proti novi sezoni že ozira kapetan ljubljanske ekipe, ki pri 38 letih ne razmišlja o koncu kariere. Sam pravi, da si še želi biti del ekipe in da se rad preganja z 'mulci' po ledu.

Veliko govoric

V Tivoliju bo v prihodnji sezoni ostala večina domačih hokejistov, svojo vrnitev v Ljubljano pa je avgusta napovedal tudi vratar Horak. Večina drugih tujcev bo odšla. Trevor Gooch ima v rokah bogato ponudbo s strani Gradca, tako kot tudi slovenski reprezentant Rok Tičar. V prihodnjih dneh bosta imela trener Karhula in direktor kluba Anže Ulčar zagotovo veliko dela.

Popolnoma drugače je na jeseniški strani. Po lanskem slavju v alpski ligi in nekaj časa celo napovedih, da bi letošnjo sezono igrali v ICEHL, so imeli eno najtežjih sezon v zgodovini kluba. Njihov proračun je bil v primerjavi z lanskim precej nižji, neuradno 50 odstotkov, usoda kluba pa je v tem trenutku nejasna. Pojavlja se veliko govoric, med drugim tudi ta, da bi ustanovili razvojno ekipo, ki bi igrala v alpski ligi pod vodstvom Mitje Šivica, selektorja slovenske reprezentance do 20 let. Že zdaj pa je jasno, da se jeseniški kapetan Gašper Glavič pri nepolnih 27 letih poslavlja od hokeja in da njihov najboljši igralec Žan Jezovšek odhaja v tujino.