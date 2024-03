#VoxPopuli Marčevski premor po februarskih pretresih

Marčno merjenje javnomnenjske podpore vladi in političnim strankam je prineslo nekakšen premor. V primerjavi s prejšnjim mesecem, polnim pretresov in padcev podpore, tokrat skoraj ni sprememb. Vlada je enako neuspešna kot minuli mesec, stranke so prav tam, kjer so pristale prejšnjikrat. Edino Gibanju Svoboda kaže malenkost bolje.