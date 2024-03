Zaradi različnih pomislekov pri enobarvnem ali barvnem snemanju, skupaj z izzivi, ki so edinstveni za vsak format, je bilo smiselno, da kostumografija (kot tudi umetniška režija in kinematografija) tekmujeta samo z drugimi filmi, ki ustrezajo barvni shemi. Ta praksa se je končala leta 1967, ko so se ločene kategorije združile v eno nagrado za kostumografijo, eno za umetniško režijo in eno za kinematografijo.

Nagrajeni zgodovinski kostumi

Tako v preteklosti kot tudi še danes so zgodovinska dela predstavljala večino kostumov nominiranih za oskarja, z zelo redkimi izjemami so zgodovinski filmi domov odnesli prestižno nagrado (izjeme so: Travels With My Aunt, 1973; All That Jazz, 1980 in The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, 1995.) Prva filma, ki sta prejela oskarja za kostumografijo, sta bila še v barvni in črno-beli tehniki. Tako sta leta 1948 Dorothy Jeakins in Barbara Karinska prejeli nagrado za kostumografijo v barvnem filmu Victorja Fleminga Ivana Orleanska, v katerem igra Ingrid Bergman. Za isto nagrado sta se potegovali tudi Edith Head in Gile Steele s filmom Cesarski valček Billyja Wilderja. Hamlet Laurencea Olivierja je bil tisti večer veliki skupni zmagovalec, Roger K. Furse pa je prejel dva oskarja, tako za kostumografijo kot za črno-belo režijo, za svoje delo pri tej produkciji, pri čemer je premagal Irene Lentz za njene dizajne v filmu Roberta Z. Leonarda B.F.'s Daughter z Barbaro Stanwyck v glavni vlogi.

Edith Head, največkrat odlikovana hollywoodska kostumografinja, je naslednje leto, na 22. podelitvi oskarjev, prejela svojega prvega oskarja. Headova je bila skupaj s Charlesom LeMaireom nominirana pri filmu Josepha L. Mankiewicza All About Eve. Istega leta so si Leah Rhodes, WillianTravilla in Marjorie Best razdelili nagrado za delo pri filmu Vincenta Shermana The Adventures Of Don Juan. Med letoma 1948 in 1973 je Head prejela osem prestižnijh kipcev. Njeni zmagovalni filmi so še bili A Place In the Sun (ČB, 1951); Rimske počitnice (ČB, 1953); Sabrina (ČB, 1954); The Facts of Life (ČB, 1960); in The Sting (1973).

V desetletjih po tem, ko je bila prvič uvedena nagrada oskarja za kostumografijo, se je med oblikovalci, ki so bili nominirani ali so zmagali, zvrstila vrsta znanih imen, ki bi jih prepoznala večina filmskih navdušencev. Oskarje so med drugim dobili Orry Kelly, Walter Plunkett in Irene Sharaff za muzikal Vincenteja Minnellija iz leta 1951 An American In Paris. Helen Rose (The Bad And The Beautiful) in Marcel Vertès (Moulin Rouge) sta zmagala leta 1952. Jean Louis (The Solid Gold Cadillac) in Irene Sharaff (The King And I) sta slavila leta 1956. Cecil Beaton je prejel svojega prvega oskarja za kostume, ki jih je leta 1958 oblikoval za Leslieja Carona in Mauricea Chevalierja za film Gigi. Leta 1983 je Bhanu Athaiya, kostumograf za film Richarda Attenborougha Gandhi (1982), postal prvi Indijec, ki je prejel oskarja. Gandhi je bil veliki zmagovalec večera, film je bil nominiran za 11 oskarjev, osvojil jih je osem, vključno za najboljši film, režijo (Attenborough) in za najboljšega igralca v glavni vlogi (Ben Kingsley).

Šele leta 2018, 70 let po uvedbi nagrade, je oskarja za kostumografijo prejela prva temnopolta oblikovalka Ruth E. Carter za film Črni panter, leta 2022 pa je prejela še oskarja za nadaljevanje Črni panter: Wakanda za vedno.

Oskarjeva krojaška trgovina

Ni nenavadno, da oskarja za kostumografijo prejme skupina oblikovalcev. Pogosto je za obleko, ki jih zahteva epska drama, ali za ustvarjanje oblek z zapletenimi podrobnostmi, ki popestrijo muzikal, potrebno na stotine detajlov. Obstaja veliko načinov za uspešno izdelavo kostumov v velikem obsegu. Včasih je najboljša rešitev, da studio sodeluje s kostumografskim podjetjem. Eden takšnih ateljejev je kostumografska hiša Tirelli, ki od leta 1964 izdeluje nagrajene kostume. Šiviljska hiša in kostumografija s sedežem v Rimu, ki jo je ustanovil Umberto Tirelli, se ponaša z resnično veličastno zbirko starih kosov in je izdelala dovršene modele nekaterih najboljših kostumografov v Hollywoodu in po svetu. V vsem tem času je italijansko podjetje izdelalo več kot 300.000 kostumov za vsaj 17 filmov, ki so prejeli oskarja za kostumografijo. Vse te kostume zdaj hranijo v 7000 kvadratnih metrov velikem skladišču v Formellu blizu Rima. Ta impresivna zbirka vključuje načrte Danila Donatija za Fellinijevega Casanovo (1976), delo Ann Roth za Angleškega pacienta (1996), načrte Deborah Lynn Scott za Titanik (1997) in letošnjega nominiranca za film Napoleon. Zato ne preseneča, da Tirelli imenujejo Oskarjeva krojačnica.