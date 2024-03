Ker je bil goreči avtomobil parkiran na zaprtem dvorišču, ni bilo možnosti, da bi ugotovil, ali je šlo za električni ali za termično gnani avtomobil, tudi če bi mi tedaj bilo do firbcanja. Sodobni predsodki sume gotovo nagibajo v smeri električnih vozil. Vsi smo že slišali za zgodbe o požarih v garažnih hišah, požarih v domačih garažah ali pa na cesti in še kje, ki so jih zakuhali električni avtomobili. Statistike medtem slikajo dokaj drugačno sliko.

Organizacija EV FireSafe, ki jo financira avstralsko ministrstvo za obrambo, trdi, da verjetnost za požar električnega osebnega vozila znaša 0,0012 odstotka, medtem ko verjetnost požara termičnega avtomobila znaša 0,1 odstotka. Gre za kar veliko razliko v korist električnih vozil. Švedska civilna zaščita pravi, da je leta 2022 prišlo do 3,8 požarov na 100.000 električnih in hibridnih vozil. Medtem je v istem letu prišlo do 68 požarov na 100.000 termičnih vozil. Statistiki je sicer treba dodati zvezdico, saj vključuje tudi požige vozil. Nekoliko bolj zmerna je ocena norveške civilne zaščite, ki pravi, da je štiri do petkrat več požarov termičnih vozil kot električnih. Norveška je sicer država z največjim deležem elektrifikacije voznega parka.

Čeprav so požari električnih vozil manj pogosti in manj verjetni, znajo predstavljati večji izziv pri gašenju. Kot prvo so v igri dosti višje temperature požara. Požar termičnega avtomobila doseže temperature okoli 815 stopinj Celzija. Požar električnega vozila zna medtem doseči 2760 stopinj Celzija. Ob tem se znajo v okolico sproščati veliki oblaki strupenih in gorljivih plinov. Praksa je pokazala, da se požar lahko pogasi z velikimi količinami vode, ki ohladi baterijo ter tako ustavi kemično reakcijo, a da se tako pogašeni požari lahko s časom znova vnamejo. Najbolj varen pristop h gašenju je torej, da se bateriji dovoli, da pogori do konca, če to ne predstavlja dodatne grožnje. Je pa dobra novica, da med gašenjem gorečega električnega vozila z vodo ne pride do električnih udarov. Prav tako je verjetnost požara baterije z manj kot 50 odstotki polnosti še toliko manjša.

Gasilci na splošno opozarjajo, da lahko v vsakem avtomobilu pride do požara. Trdijo tudi, da parkiranje električnega avtomobila v garaži ni nevarno, pod pogojem, da je ta pravilno vzdrževan in da uporabljamo podprto polnilno postajo, brez dodatnih podaljškov. Pomembno je tudi, da je polnilnica pravilno priklopljena na napeljavo. Nestrokovno zvezana polnilnica lahko povzroči požar dosti hitreje od avtomobila.