Študentski boni: Država subvencionira verige s hitro prehrano

Študentski boni oziroma subvencionirana prehrana je nikoli končana tema pogovorov med študenti, vlado in študentsko organizacijo. Število ponudnikov vsako leto upada, subvencije niso usklajene z inflacijo in dejanskim stanjem na trgu. Eden največjih ponudnikov subvencionirane prehrane in največji dobitnik bonov je veriga McDonald's, ki že leta dobiva največ točk na javnem razpisu in pometa s konkurenco.