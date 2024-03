»Jasno je, da moramo zdaj storiti vse, da preprečimo poslabšanje razmer,« je dejal Scholz v jordanski Akabi in se ponovno izrekel proti izraelski kopenski ofenzivi na mesto Rafa na jugu Gaze. Prepričan je, da bi ofenziva terjala ogromno žrtev in otežila iskanje rešitve konflikta. »Tega se zavedajo tudi mnogi v Izraelu,« meni.

Nemška vlada še naprej podpira Izrael

Ponovil je, da ima Izrael vso pravico, da se brani pred napadi palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ob tem pa opozoril, da Palestinci, ki so pobegnili v Rafo, ne bi smeli biti neposredno ogroženi v spopadih.

Nemška vlada sicer od začetka aktualne izraelske ofenzive na Gazo vojaško in diplomatsko podpira Izrael.

Jordanski kralj Abdulah II. je medtem opozoril na tragične humanitarne razmere v Gazi in pozval h krepitvi prizadevanj za zaščito civilistov ter zagotavljanje trajne humanitarne pomoči.

Poudaril je, da mora mednarodna skupnost doseči takojšnjo in trajno prekinitev ognja na območju Gaze. Opozoril pa je tudi na nasilje skrajnih izraelskih naseljencev nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu, ki meji na Jordanijo.

Scholz je nato obiskal tudi Jeruzalem, kjer se je srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem ter pozval k prekinitvi ognja v Gazi in dogovoru o osvoboditvi talcev, ki jih zadržuje Hamas. »Potrebujemo dogovor o osvoboditvi talcev z dolgotrajnejšo prekinitvijo ognja. Razumemo družine talcev, ki po več kot petih mesecih pravijo, da je prišel čas za celovit dogovor za rešitev talcev,« je dejal na novinarski konferenci z Netanjahujem.

Opozoril je tudi na visoko število žrtev v Gazi in Netanjahuja pozval, naj razmisli o drugih načinih za dosego vojaških ciljev proti Hamasu.

Netanjahu je medtem poudaril, da izraelske sile ne bodo izvedle načrtovane ofenzive na Rafo, dokler tamkajšnji civilisti ne bodo imeli možnosti zapustiti mesta. »Naš cilj pri odpravi preostalih terorističnih bataljonov v Rafi gre z roko v roki z omogočanjem civilnemu prebivalstvu, da zapusti Rafo,« je dejal.

Ob vsesplošnem uničenju Gaze zaenkrat sicer ni jasno, kako bi v praksi lahko Izrael zagotovil varnost in preživetje tako številnim Palestincem, med katerimi so nekateri v zadnjih petih mesecih že večkrat morali bežati pred izraelskimi napadi.

Netanjahu je prepričan, da bi bil vsakršen dogovor za mir v Gazi, ki bi oslabil Izrael in mu onemogočil obrambo pred sovražnimi sosedi, nesprejemljiv.

Morebitni dogovor, zaradi katerega bi bil Izrael šibek in se ne bi mogel braniti, bi otežil pot do miru, je še dejal in ponovil, da mora Izrael imeti določen nadzor nad varnostjo v Gazi.