Dogovor vključuje pet milijard evrov posojil v štirih letih, 1,8 milijarde evrov naložb in več sto milijonov evrov za izvedbo projektov na področju energetike in migracij, je za AFP povedal visoki uradnik Evropske komisije.

V luči nestabilnih političnih razmer v soseščini Egipta je poudaril, da dogovor vključuje ukrepe na področju »varnosti, protiterorističnega sodelovanja in varovanja meja, zlasti meje s Sudanom«.

Dogovor bosta predvidoma še danes v Kairu podpisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi.

Egipt trenutno pesti huda gospodarska kriza in visoka inflacija. Država pa po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) gosti približno devet milijonov migrantov in beguncev, od tega štiri milijone Sudancev in 1,5 milijona Sircev.

Dogovor med EU in Egiptom sledi podobnim dogovorom, ki jih je EU v severni Afriki že sklenila z Libijo, Tunizijo in Mavretanijo, da bi zajezila prihod beguncev in migrantov čez Sredozemsko morje. Po navedbah Frontexa je v Evropo po nevarni morski poti lani vstopilo skoraj 158.000 migrantov, kar je za 50 odstotkov več kot leto prej.