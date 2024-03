Po težavah z vremenom v soboto, so organizatorji v Vikersundu odpadlo tekmo nadomestili s sprintersko tekmo z eno serijo danes. Priložnost je odlično izkoristil Domen Prevc, ki je v izjemnih pogojih poletel 236,5 metra in prišel do novih stopničk v svetovnem pokalu. Premoč je moral priznati le dvema letalcema iz Avstrije. Trinajsto zmago sezone je slavil Stefan Kraft, ki je iz nanjižjega naleta med vsemi tekmovalci poletel kar 244,5 metra. Zanesljivo je premagal rojaka Daniela Huberja, ki je bil sicer še tri metre daljši. Stefan Kraft si je z zmago priboril tudi svoj tretji veliki kristalni globus v karieri.

Slovenski orli so še enkrat več dokazali, da so izjemni letalci in jim letalnica v Vikersundu leži. Timi Zajc je bil sedmi, Peter Prevc osmi. Najstarejši iz dinastije Prevc je še naprej drugi v seštevku norveške turneje Raw Air, a bo na poopoldanski tekmi s tremi serijami težko ogrozil Stefana Krafta, ki zanesljivo vodi tudi v tem seštevku in koraka k denarni nagradi 40.000 €. Tudi Lovro Kos in Anže Lanišek sta zasedla mesta eden za drugim. Kos je bil 18., Lanišek pa 19. Popoldanska tekma se bo pričela ob 15.30 uri.