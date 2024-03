V Vladivostoku, Novosibirsku, Omsku, Irkutsku, Jekaterinburgu in drugih ruskih mestih so se številni volivci udeležili pobude imenovane »Opoldne proti Putinu«, katere namen je pokazati odpor ljudstva do Putinove dolgoletne vladavine v Rusiji, je na platformi YouTube prikazala ekipa Navalnega.

K protestom na zadnji dan volitev je v preteklih dneh sicer pozvalo več predstavnikov ruske opozicije oziroma nasprotnikov Putina, med njimi tudi tajkun v izgnanstvu in kritik Kremlja Mihail Hodorkovski ter žena Navalnega, Julija Navalna.

Predstavniki opozicije so v preteklih dneh napovedovali simbolične proteste ob 12. uri po lokalnem času v vseh ruskih regijah. V luči tega so pozvali Ruse, naj se opoldne postavijo v vrsto na voliščih in na glasovnico napišejo ime Navalnega ali izberejo kateregakoli kandidata, ki ni Putin.

Predsedniške volitve so že zaznamovali številni incidenti na voliščih po vsej državi in v zasedenih ukrajinskih regijah, kjer te prav tako potekajo. Ljudje so namreč v petek med drugim vlivali barvo v volilne skrinjice, ponekod pa naj bi prišlo tudi do poskusov zažiga. Zaradi vandalizma je policija pridržala več ljudi.

V odziv na današnje proteste Moskva načrtuje številne proslave in dogodke. Na volitvah se ob izostanku resnične opozicije pričakuje prepričljiva zmaga aktualnega predsednika.