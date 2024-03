Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. V rdečem območju, ki sega do 400 metrov od najdenih bomb, bo zapovedana popolna evakuacija prebivalcev. Med 8. in 9. uro bodo tako evakuirali približno 2300 ljudi.

Za 400-metrsko rdeče območje so pristojni predvideli popolno evakuacijo tako na slovenski kot na italijanski strani. Pri nas na tem območju živi 2306 ljudi. Na italijanski strani v evakuacijskem območju živi 1085 ljudi, v obeh državah so za tiste, ki nimajo kam iti, pripravili zbirna mesta, prav tako bo zdravstveno osebje pomagalo tistim, ki se sami težko premikajo, sta povedala novogoriški in goriški župan Samo Turel in Rodolfo Ziberna.

V Sloveniji in Italiji za evakuacijo sicer skrbijo gasilci in policija oziroma karabinjerji.

Na območju oddaljenosti od 400 do 600 metrov od kraja bomb prebivalci lahko ostanejo na domovih, vendar se v času intervencije med 9. in predvidoma 14. uro ne smejo zadrževati zunaj. Celotno območje evakuacije bodo pristojne službe preverjale tudi z droni.

Neposredno nevarnost bo naznanila sirena z javnim alarmiranjem, in sicer z enominutnim zavijajočim zvokom sirene, preklic neposredne nevarnosti pa s pol minutnim enoličnim zvokom sirene. Ob preklicu se bodo lahko ljudje vrnili na svoje domove.

Pri onesposobitvi bo sodelovalo 14 pripadnikov državne enote za varstvo pred NUS, prisotna bosta tudi dva bombna tehnika specialne enote policije.

Pirotehniki se bodo najprej lotili detonacije 100-kilogramske bombe, ki so jo našli najseverneje, pod tiri na robu trgovinskega kompleksa Supernova. Zaradi poškodovanega vžigalnika jo bodo opremili z eksplozivom in s samovoznim dvigalom položili v lesen okvir v šest metrov globoki jami, zasuli z mivko in na daljavo razstrelili pod zemljo. V okolici so namestili štiri seizmografske merilnike, s katerimi bodo merili tresljaje, predvsem zato, da bodo lahko po detonaciji zagotovili varen železniški promet.

Nato se bodo lotili onesposobitve ameriške in britanske letalske bombe, ki ju bodo skušali dezaktivirati na klasičen način z odvijanjem vžigalnikov. V ta namen so najdišča že zavarovali z balami sena, da se prepreči raztros materiala v primeru, da bi morali tudi ti dve bombi razstreljevati na mestu. Pripadnik državne enote za varstvo pred NUS Aljaž Leban je ocenil, da bodo za operacijo potrebovali okoli tri ure.