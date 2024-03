Pri Krimu so pred dvobojem z Bukarešto poudarjali, da je cilj vsekakor preboj v četrtfinale, da pa bo tekmec spoštovanja vreden. Izkazalo se je, da je bil tudi premočan. Že v prvem polčasu je prišel do lepe prednosti, v drugem pa slovenske prvakinje držal na varni razdalji. Krim bo tako v Romunijo potoval z vse prej kot lepo popotnico.

Danes je bila še tekma Ferencvaros - Brest, dobil jo je slednji s 30:28. V nedeljo bosta še tekmi Debrecen - Vipers Kristiansand in Bietigheim - Ikast.

Neposredni nastop v četrtfinalu so si priigrali Metz, ki je naslednji tekmec zmagovalca slovensko-romunskega obračuna, Györ z Ano Gros, Esbjerg in Odense.

Romunke, pri katerih igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, so bolje začele tekmo in vodile z 2:0 in 3:1, po petih minutah in sedemmetrovki Cristine Neagu gostij je bilo že 4:1. Toda Barbara Lazović, Aleksandra Rosiak in Jovanka Radičević so z zaporednimi goli poskrbele za izenačenje.

Dragan Adžić je kljub temu moral hitro poseči po minuti odmora, saj so Romunke ekspresno znova pobegnile, po dveh golih Neagu in dveh Monike Kobylinske je bilo po 11 minutah 8:4, po minuti odmora pa že 9:4.

Napake v napadu, kar nekaj posesti so Ljubljančanke zapravile zaradi prekrškov v napadu, so se vrstile, Romunke pa so jih kaznovale. V 13. minuti je po novi sedemmetrovki na semaforju svetilo že 10:4.

Čeprav so Ljubljančanke nato ustavile strm padec in Romunkam sledile s štirimi ali petimi zadetki zaostanka, pa je nov udarec ekipa doživela v 24. minuti, ko je bila že drugič na tkem izključena Tatjana Brnović, v 28. minuti pa prvič zaostala za sedem golov (11:18).

V drugem polčasu je tako slovenske predstavnice med rokometno elito čakalo veliko dela. Sprva so se v Krimovi igri nakazali določeni prebliski z boljšo obrambo in bolj izdelanim napadom, vendar je hitro sledil nov padec in vodstvo Bukarešte v 39. minuti za osem golov (24:16).

Sledilo je le še vprašanje, s kakšnim zaostankom se bodo Ljubljančanke odpravile na povratno tekmo. Vmes so se tekmicam približale še na pet zadetkov, imele priložnost tudi še zmanjšati zaostanek, vendar so v nepravih trenutkih zapravljale napade, tudi po zaslugi razpoložene vratarke gostij Laure Glauser (16 obramb).

Neagu je bila z desetimi zadetki najboljša igralka dvoboja, Darja Dmitrijeva jih je pri Krimu dosegla sedem iz 15 metov.