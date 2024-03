Svoj glas je na voliščih ali preko spleta do popoldneva danes oddal že več kot vsak drugi volilni upravičenec, je dejal namestnik vodje volilne komisije Nikolaj Bulajev. Volilna udeležba je pomembna za Kremelj, saj bo na koncu prikazala, da je domnevno velika večina prebivalstva potrdila ruskega predsednika Vladimirja Putina še za en mandat.

Po poročilih neodvisnih opazovalcev pa so javne uslužbence pozvali, naj glasujejo v velikem številu. Več sto podjetij je na družbenih omrežjih že objavilo skupinske fotografije svojih zaposlenih pred posameznimi volišči. Na videoposnetkih je bilo videti tudi ljudi, ki so jih na volišča pripeljali z avtobusi. Pojavila so se še poročila o velikem pritisku na prebivalce ukrajinskih območjih, ki jih je zasedla Rusija.

Prvič tridnevne volitve

V največji državi na svetu z okoli 113 milijoni volilnih upravičencev volitve prvič potekajo tri dni. Prva volišča so se že v četrtek zvečer po srednjeevropskem času odprla na polotoku Kamčatka, kot zadnja pa se bodo v nedeljo ob 19. uri zaprla volišča v eksklavi Kaliningrad. Volitve potekajo tudi v zasedenih ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson.

Putin, ki Rusiji kot predsednik ali premier vlada od leta 1999, tudi tokrat nima prave konkurence. Proti njemu se sicer merijo trije kandidati, ki pa so mu vsi zvesti in nimajo možnosti za zmago.

Prvi dan zaznamovali incidenti

Petek, prvi dan volitev, so zaznamovali številni incidenti na voliščih po vsej državi. Ljudje so med drugim vlivali barvo v volilne skrinjice, ponekod pa naj bi prišlo tudi do poskusov zažiga. Zaradi vandalizma je policija pridržala več ljudi.

Predstavniki opozicije, združeni okoli pokojnega oporečnika Alekseja Navalnega, so Ruse pred volitvami pozvali k protestnim akcijam. Za nedeljo načrtujejo simbolične proteste, ki naj bi potekali opoldne po lokalnem času v vseh ruskih regijah. Namen pobude Opoldne proti Putinu je pokazati odpor ljudstva do Putinove dolgoletne vladavine.

V luči tega so ljudi pozvali, naj se opoldne postavijo v vrsto na voliščih in na glasovnico napišejo ime Navalnega ali izberejo kateregakoli kandidata, ki ni Putin.

Ruski državljani, ki bi morda hoteli podpreti načrtovani nedeljski protest med predsedniškimi volitvami, naj bi danes na svoje mobilne telefone prejeli opozorilna sporočila, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ni jasno, kdo je sporočila poslal in kako so bili izbrani prejemniki.

Neodvisni ruski spletni portal Meduza je objavil posnetke zaslona z vsebino sporočil, ki so jih danes prejeli nekateri državljani Rusije. »Ne glede na to, da podpirate ideje ekstremističnih organizacij, smo veseli, da boste volili v Moskvi,« je pisalo. Temu je sledil poziv, naj se volitev udeležijo mirno ter brez načrtovanih vrst na voliščih in provokacij.