Pogačar (UAE Team Emirates) je resno napadel slabih šest kilometrov pred ciljem na vzponu na Poggio, a si je pred Mathieujem van der Poelom (Alpecin-Deceuninck) privozil le nekaj metrov prednosti. Kmalu so ju na spustu ujeli najbližji zasledovalci, vključno z Mohoričem (Bahrain-Victorius), ki je sam nato okoli dva kilometra pred ciljem poskušal z napadom.

Vseeno je o zmagovalcu odločal ciljni sprint manjše skupine, v tem pa je za svojo prvo zmago na spomenikih imel največ moči Philipsen (Alpecin-Deceunick), pred Matthewsom (Jayco AlUla) in Pogačarjem.

Slednji tako ostaja brez zmage na "primaveri". Doslej je slovenski zvezdnik slavil po Flandriji (2023), na Liege-Bastogne-Liegeu (2021) ter trikrat po Lombardiji (2021, 2022, 2023). Poleg zmage na tej prestižni dirki Pogačarju od spomenikov manjka še Pariz-Roubaix.

Je pa za Pogačarja to vseeno najboljša uvrstitev na tej klasiki. Leta 2020 je ob prvem nastopu na prvem spomeniku sezone zasedel 12. mesto, v zadnjih dveh letih pa je bil peti oziroma četrti.

"Imeli smo načrt, držali smo se ga, ampak zmanjkalo nam je mogoče deset odstotkov od Cipresse naprej. Poskusil sem z dvema napadoma, imel sem vrhunske noge, toda letos to ni bilo dovolj. Mislim, da sem naredil vse, kar sem lahko, da sem bil tretji. V tej situaciji ne bi zmogel veliko več, bilo je tesno. Letošnja dirka je bila najlažja doslej, lahkoten tempo prvih nekaj ur, ampak vse mora biti perfektno, danes ni bilo. Opravili smo dobro delo in stopničke so največ, kar smo lahko izvlekli," je takoj po dirki za Eurosport dejal Pogačar.

Mohorič, ki je doslej od Slovencev na "primaveri" slavil leta 2022, je na koncu v cilj prispel na šestem mestu.