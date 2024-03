»Zelo žalostna novica, umrla sta dva človeka, moški in ženska,« je prek omrežja Telegram sporočil Gladkov in dodal, da so ruske sile v regiji sestrelile osem ukrajinskih raket.

Kasneje je v luči povečanega števila ukrajinskih napadov v zadnjem času napovedal zaprtje šol in nakupovalnih središč v mestu Belgorod. »Glede na trenutne razmere smo se odločili, da trgovski centri v Belgorodu in belgorodskem okrožju v nedeljo in ponedeljek ne bodo delali,« je zapisal in dodal, da bodo šole zaprte v ponedeljek in torek.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je pred tem sporočilo, da je ruska zračna obramba nad regijama Belgorod in Kursk sestrelila več raket in brezpilotnih letalnikov. Pozneje je sporočilo še, da je ruska vojska odbila nov poskus vdora ukrajinskih oboroženih skupin na ozemlje Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Regija Belgorod je bila že v petek tarča ukrajinskega raketnega napada. Predsednik Vladimir Putin je v odzivu obljubil oster odgovor. »Ti sovražnikovi napadi niso in ne bodo ostali nekaznovani,« je dejal dolgoletni ruski voditelj, ki bo ta konec tedna na volitvah skorajda zagotovo dobil že svoj peti mandat.

Medtem so se pojavila poročila o požaru na rafineriji nafte v ruski regiji Samara ob reki Volgi. Kot je danes sporočil tamkajšnji guverner Dmitrij Azarov, je požar izbruhnil zaradi napada ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Žrtev ni bilo, delavce pa so evakuirali.

Rafinerija je sicer v lasti ruskega energetskega velikana Rosneft.