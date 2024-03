Nov datum začetka sojenja morajo sicer še določiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vseeno se bodo vpletene strani srečale tudi 25. marca, ko bodo na obravnavi le podrobneje razpravljali o procesu in postopkih.

Za preložitev začetka sodnega procesa so zaprosili tako Trumpovi odvetniki kot tožilstvo. Prvi so želeli počakati na odločitev vrhovnega sodišča ZDA glede imunitete bivšega predsednika, medtem ko je tožilstvo sporočilo, da ne nasprotujejo do 30-dnevni preložitvi začetka, saj so prejeli več deset tisoč strani novih dokumentov, ki jih morajo še preučiti. Merchen je kot argument za preložitev navedel ravno zahteve tožilstva.

Za Trumpa je preložitev začetka sojenja uspeh. »Še naprej se bomo borili, da končamo to prevaro,« je dejal tiskovni predstavnik Trumpovega volilnega štaba Steven Cheung.

Proti Trumpu poteka več kazenskih postopkov, ki jih je Trumpova ekipa že uspela blokirati ali delno zamakniti. V teku pa je tudi več civilnih procesov proti Trumpu.

Trump je zadevo v New Yorku in dolg seznam drugih preiskav njegovega osebnega, poklicnega in predsedniškega ravnanja postavil v središče svoje kampanje za ponovno osvojitev Bele hiše letos. Republikanec se prikazuje kot žrtev usklajenih in politično motiviranih napadov nanj preko pravosodja.

Trump o primerih pogosto razpravlja na svojih zborovanjih, v govorih, televizijskih nastopih in na družbenih omrežjih. Večkrat je poimensko napadel tožilce, obtožence in sodnike, vključno z Merchanom.