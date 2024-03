Zvečer in ponoči se bo povsod razjasnilo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 7 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Proti večeru se bo zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe, popoldne lahko nastane tudi kakšna nevihta. Dež bo v noči na torek zajel večji del Slovenije. V torek bo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklon z vremensko fronto, ki sega vse do naših krajev. V višinah k nam od severa doteka nekoliko hladnejši in sprva še vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas ostalo večinoma suho, drugod bo prehodno deževalo. Popoldne se bo oblačnost trgala, možne bodo še posamezne plohe in nevihte. V nedeljo bo sprva precej jasno in ponekod megleno. Popoldne se bo začelo od zahoda oblačiti.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, v nedeljo pa bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko popustila.