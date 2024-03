»Nismo ga videli. Vsekakor bi pozdravili priložnost, da si ga ogledamo,« je dejal tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby in dodal, da ZDA ne morejo podpreti nobenega načrta, ki ne vsebuje ustrezne obravnave vprašanja zaščite civilistov.

Po njegovih besedah mora glede tega obstajati verodostojen in uresničljiv načrt, saj da bi vse drugo pomenilo katastrofo. Ob tem je poudaril, da ima Izrael dolžnost poskrbeti za varnost nedolžnih ljudi, ki so vpleteni v konflikt, da pa dejstvo, da ameriška vlada še ni videla načrta ne pomeni prelomnico v odnosih med Izraelom in ZDA.

V Rafi, ki leži tik ob meji z Egiptom, je trenutno okoli 1,5 milijona Palestincev, večinoma notranje razseljenih iz preostalih delov enklave, ki so tam našli zatočišče pred spopadi. Gre za zadnje mesto v Gazi, ki še ni bilo deležno kopenske ofenzive, na katero se izraelska vojska pripravlja že dalj časa.

Z urada izraelskega predsednika vlade so v petek sporočili, da je premier Benjamin Netanjahu odobril načrt vojaške operacije v mestu. Podrobnosti in časovnega okvirja niso podali, so pa zapisali, da je predvidena evakuacija prebivalcev, ki so v mestu našli zatočišče.

Domnevno naj bi ljudi premestili na t. i. humanitarne otoke v osrednjem delu Gaze. Zaradi vsesplošnega uničenja enklave sicer ni jasno, kako bodo ti otoki delovali, vendar pa naj bi vojska ljudem zagotovila pomoč in začasna prebivališča.