Po tesni zmagi proti Braziliji v četrtek je bila slovenska izbrana vrsta tokrat večji del srečanja proti domačinom nemočna. Ključni mož pri Špancih je bil s kar 19 obrambami v vratih Gonzalo Perez de Vargas, Imanol Garciandia pa je na drugi strani dosegel šest zadetkov.

Španci si sicer kljub drugi prepričljivi zmagi, včeraj so z 39:27 premagali Bahrajn, še niso dokončno uvrstili na olimpijske igre. A je to pred nedeljo bolj ali manj formalnost, saj jim pot lahko preprečil zgolj visok poraz proti Braziliji.

Na drugi strani Slovenija, za katero je bil danes najučinkovitejši Bombač s petimi goli, ohranja možnosti za uvrstitev na olimpijske igre. A po visokem porazu več nima čisto vseh nitih v svojih rokah, načrte bi ji lahko v nedeljo kljub zmagi proti Bahrajnu prekrižala zmaga Brazilije. Ta je danes s 25:24 premagala Bahrajn, ki je v lovu na prvi dve mesti na turnirju že izločen.

Slovenski rokometaši so tekmo odlično začeli. Z goloma Boruta Mačkovška so povedli z 2:0, nato pa po uspešno izvedeni sedemmetrovki Deana Bombača vodili s 5:2, malo pozneje pa tudi s 6:3. A izključitvi Nejca Cehteta sta ustavili njihov ritem, domači dosegli štiri zaporedne gole in prvič na tekmi prešli v vodstvo (7:6). Nekaj časa je tekma še napovedovala izenačen boj. Na polovici polčasa je bil izid 9:9, nato pa so Slovenci zašli v hudo krizo.

Miha Zarabec, ki je za nekaj časa zamenjal Bombača, je imel težave pri organizacije igre, njegovi soigralci so streljali iz neizdelanih položajev, razbranili španskega vratarja Gonzala Pereza de Vargasa, hkrati pa igrali slabo obrambo, vratarja Klemen Ferlin in Urban Lesjak nista mogla veliko pomagati.

Posledica tega je bila, da so gostitelji z delnim izidom 8:1 - gola niso prejeli dobrih šest minut, prišli do sedem golov prednosti, pozneje vodili še za gol več. Že takrat je postalo jasno, da bodo varovanci Uroša Zormana težko prišli do rezultata, s katerim bi si že zagotovili olimpijsko vozovnico.

Na začetku drugega dela so Slovenci na hitro prejeli dva gola, po katerih se je dalo slutiti, da preobrata ne bo. Dve izključitvi Špancev in znižanje zaostanka na 17:23 sta sicer spet dala nekaj upanja, ki pa so ga dobitniki brona z zadnjih olimpijskih iger hitro razblinili. Po zapravljeni sedemmetrovki Bombača so prednost povišali na devet golov, s tem je bila tekma praktično odločena.

Slovenci so želeli le izgubiti s čim manjšo razliko, saj tudi ta v boju za Pariz ni povsem nepomembna, a Zorman ni našel razpoložene postave, da bi zaostanek zmanjšala, čeprav je tudi tekmecem nekoliko pošla vnema.

Tekma Slovenija - Bahrajn bo v nedeljo ob 15.15, ob 17.45 ji bo sledil dvoboj Španija - Brazilija.