Močno podhlajena in poškodovana je helikopter Slovenske vojske s posadko in dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik prepeljal v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Ostale tri družinske člane so prepeljali v dolino.

Na pomoč so otroku in očetu priskočili reševalci Gorske reševalne službe Bohinj, gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica in Bled, potapljači Podvodne reševalne službe Bled, člani ekipe civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode Bohinj ter reševalci nujne medicinske pomoči Bohinj, so še sporočili.