Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije še pred zadnjo tekmo lige ABA proti Budućnosti razmišljali o preboju pod vrh lestvice lige ABA, bodo v 23. krogu branili četrto mesto, ki jim še prinaša prednost domačega parketa v končnici. V primeru poraza na gostovanju v Zadru bi padli na peto mesto, saj bi imel hrvaški klub ob enakem izkupičku zmag in porazov prednost. Dobil je namreč že prvo tekmo v Ljubljani.

Če bi Ljubljančani redni del lige ABA, v katerem so preostali še štirje krogi, končali pod četrtim mestom, bi bil to nov udarec v resnično slabi sezoni. Prav zato je vodstvo kluba z mislimi že pri naslednji, za katero bodo precej dvignili proračun, saj si nihče ne želi, da se ponovi tokratna zgodba. Kljub temu da usoda Zadra zaradi slabega finančnega stanja in dolgov pred vsako sezono visi na nitki, kot je bilo nekoč tudi pri Olimpiji, trener Danijel Jusup opravlja izjemen posel. Moštvo je v zadnjem obdobju ujelo dobro formo, saj je na zadnjih šestih tekmah vknjižilo pet zmag. Zadar je posebej nevaren pred domačimi navijači, česar se v zmajevem gnezdu dobro zavedajo. »Olimpija ima veliko izkušenih igralcev, ki vedo, kako igrati na takšnih tekmah. Predvsem moramo igrati hitro, s pomočjo navijačev pa upamo na odmeven skalp,« pravi Danijel Jusup.

Na zadnjih dveh tekmah je Olimpija klonila proti Partizanu in Budućnosti, v boj za četrto mesto pa bo krenila brez Shawna Jonesa, ki je ostal v Ljubljani zaradi bolečin v hrbtu. Trener Zoran Martić je imel teden dni časa, da najde vzrok, zakaj so njegovi igralci v zadnji dve tekmi vstopili slabo. Nemudoma po porazu proti črnogorskemu moštvu je priznal, da ga ne pozna. »Zadar je izredno izkušena in odlično vodena ekipa, ki že vrsto let igra skupaj in pod vodstvom istega trenerja. Pokazali so se kot trd tekmec, nenazadnje tudi v Stožicah, zato se zavedamo, da je pred nami zahtevna tekma. V Zadar gremo z ambicijo, da se na igrišču predstavimo v čim boljši luči,« sporoča Zoran Martić. Kapetan Jaka Blažič je bolj odločno napovedal napad na zmago. »Čaka nas zelo težka in pomembna tekma. Oboji se borimo za mesto med najboljšimi štirimi v ligi ABA pred začetkom končnice, kar vemo, da je zelo pomembno. Zadar je atipična ekipa, z igro po globini in visokimi košarkarji na vsakem igralnem položaju. Moramo se dobro pripraviti in med tekmo upoštevati taktiko, ki jo bomo pripravili, če želimo na koncu razmišljati o zmagi.«

Liga ABA, 23. krog: Mornar – Igokea sinoči, danes ob 17. uri: Zadar – Olimpija, ob 19. uri: Budućnost – Borac, ob 21. uri: Partizan – FMP, jutri ob 12. uri: Mega – Studentski centar, ob 18. uri: Cibona – Crvena zvezda, ponedeljek ob 18. uri: Krka – Split.