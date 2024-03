Kavč festival velja za enega najbolj množičnih festivalov, tako glede nastopajočih kot glede koncertnih prizorišč, mnoga med njimi so nekonvencionalna. Napovedujejo obisk 140 skupin iz 27 držav, umetniški vodja festivala pa je lutkar in harmonikar Matija Solce. Poleg intimnih sobnih dogodkov se festival odvija tudi v klubih Ljubljane in drugje po Sloveniji, poteka pa tudi kot intervencija v javni prostor (Halo Muska), kot radio (Kavč Live) in kot socialno angažirana platforma (Kavč za vse).

Nekonvencionalna prizorišča

Nastopajoči bodo zasedli rastlinjak, predavalnico, domačijo s krušno pečjo, garaže, kavarne, kuhinje, galerije, igralnice, prikolice, atrij fakultete, gledališke dvorane, pisarne, letne kuhinje, kozolce, glasbene studie, slikarski atelje, center za brezdomce, študentske domove, trgovine z vinilkami, muzeje, vaška in grajska dvorišča. Nekatere dogodke imenujejo »skriti«, teh bo 170, »odprtih« dogodkov pa bo sedem. Obiskovalec bo šele ob rezervaciji karte izvedel, v kakšnem prostoru se odvija njegov dogodek. Hkrati bo dobil navodila za dostop ter izvedel o drugih posebnostih nastopa in prostora. Kot pravijo organizatorji: včasih je priporočljivo prinesti copate, drugič kaj za pod (na) zob. Prostovoljni prispevki gredo v klobuk – umetnikom.

Kavč festival je nekakšen inkubator novih projektov, katalizator kulturnega dogajanja v najrazličnejših okoljih družbe, kjer se neobremenjeno manifestirajo različne žanrske zvrsti, umetniki pa imajo čas tudi za neformalno druženje med seboj in z obiskovalci festivala. Začenjajo 18. marca na Krekovem trgu in v Cukrarni z Um & Kuna freestyle show feat. Matija Solce, avstrijskima zasedbama Cloudyah in Trio Hupsala, madžarskim umetnikom Dimigrantom in njegovo temačno elektroniko s saksofonom, slovenskim zborom Grlenice in češko zasedbo Fekete Seretlek, v kateri sodeluje tudi Solce.

Odprti dogodki

Lineup Kavč festival sodi v sklop »odprtih« dogodkov, kjer se bo poslušalo akustično world glasbo, elektroniko, rock, jazz, baročno glasbo, rap, folk, punk, med glasbeniki bodo kantavtorji, kabaretisti, šansonjerji, psihedelični pantomimiki, ulični gledališčniki, plesalci, lutkarji. Kot pravi umetniški vodja Solce: »Poslušalo se bo vse od francoskih suburbanih raperjev Noflipe do slovenske legende Janija Kovačiča, od južnoameriškega El Rivire dua do rockerjev Majmunska posla, od pihalnega orkestra in eksperimentalne glasbe do DJ-ev in tamburašev. Performativne umetnosti predstavlja 'samo' 35 skupin, performativne in vizualne instalacije pa bodo na ogled ob večernih dogodkih, ko bomo AKC Metelkovo, pročelje Kina Šiška in druge stavbe obarvali s pomočjo site-specific projekcij, za kar bo skrbela Media Mash.«

V okviru spremljevalnega programa Klubski kavč bo vsak večer v enem izmed ljubljanskih klubov potekal komponiran koncertni večer izbranih skupin, ki se bo sprevrgel v nepredvidljiv kuriran »open mic« in zaključil z jam sessionom. V Kavč Live so predvideni štirje akustični koncerti v stilu »Tiny desk sessions«, ki bodo nastali v sodelovanju z Radiom Slovenija, v živo pa jih bodo predvajali iz knjigarne Sanje na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Izbrani nastopajoči so zasedba Fekete Seretlek, Martin Ladika in El Revire duo.

Med zanimivimi spremljevalnimi dogodki gre omeniti tudi koncert, ki ga lahko naročite na domače dvorišče. Na strehi gasilskega starodobnika bo mobilni oder, na njem pa nastopajoči glasbeniki. »Kdaj za enega, spet drugič za 100 gledalcev,« pravijo organizatorji. Zadnji nastopi bodo na gradu Snežnik in v vasi Kozarišče, kjer bo festivalsko dogajanje sklenil Pihalni orkester Kovinoplastika Lož.