Fotošopirana fotografija? Ali celo fotomontaža? To sta vprašanji, ki sta ta teden prevladovali v Veliki Britaniji, nanju pa so odgovarjali tudi po svetu. Strokovnjaki in amaterji. Vsi vemo, da gre za fotografijo s štirimi velikimi nasmehi. Posnel naj bi jo princ William, objavila jo je Kensingtonska palača, uradni sedež prestolonasledniškega para, fotošopirala pa naj bi jo Kate, ki se je zato opravičila, ker »kot drugi amaterski fotografi posegam po aplikaciji fotošop«. Z drugimi besedami: prevzela naj bi krivdo za najnovejšo polomijo okostenele piarovske mašinerije britanskega dvora, ki jo zaradi suma, da gre za fotomontažo, na kateri je Kate z naslovnice modne biblije Vogue iz leta 2016, že primerjajo s piarovskimi »mojstrovinami« severnokorejskega režima. Na spletu je poleg novih teorij zarote sprožila plaz norčavih fotografij in fotomontaž. Na eni od njih sta Kate in William v družbi (pokojne) kraljice Elizabete II., zraven pa besedilo: »Kensingtonska palača je pravkar objavila fotografijo Kate, posneto ta teden, zato odnehajte z vsemi temi zarotniškimi nesmisli.« Na eni od fotomontaž domnevne fotografije z materinskega dne je nekdo dodal kopico mačk (cats, ker je princesino ime Cat-herine) in pripisal: »Če že uporabljate fotošop, ga vsaj prav uporabljajte in dodajte mačke!«

Vroča Kate

V Readingu v Angliji 9. januarja 1982 rojena Catherine Elizabeth Middleton, valižanska princesa Catherine, ki ji vsi še vedno najraje rečejo Kate (razen princa Williama, ki je v javnosti že dolgo ni omenil drugače kot »moja žena«), je že dolgo zelo dobra amaterska fotografinja. Vrsto let je pripravljala letni katalog za družinsko podjetje Middletonovih Party Pieces, nastalo leta 1987, ki je prodajalo vse, kar je potrebno za pripravo različnih zabav. Podjetje, v katerem so sodelovali vsi člani družine, oče Michael, mati Carole (spoznala sta se, ko sta delala za britanskega letalskega prevoznika BA), Kate ter njena mlajša sestra Pippa in še mlajši brat James, je bilo nedavno v velikih finančnih težavah, dolžno milijone funtov. Pred devetimi meseci ga je, ko je bilo pod prisilno upravo, kupil britanski multimilijonar James Sinclair, znan kot sladoledni podjetnik.

Harry in Meghan, ki so jo njuni sovražniki v britanskih medijih morali vključiti v najnovejšo polomijo dvora, naj bi dejala, da je Kate vse preveč natančen človek, da bi ona objavila tako površno fotošopirano fotografijo ali fotomontažo. Kakor koli že, najbolj znana fotografija Kate je iz leta 2002, ki je bilo njeno drugo leto študija umetnostne zgodovine (najprej je hotela študirati psihologijo, pa si je premislila) na zasebni Univerzi v St Andrewsu na Škotskem. Takrat dvajsetletna lepotica Kate je na modni reviji nastopila v prosojni obleki, princ William, ki je tam začel študirati isto leto, pa je prijateljem dejal, da je Kate »vroča«.

Zapuščena Kate

Zlobneži so vedno trdili, da je mati Carole, ki so jo razglašali za povzpetnico, Kate vse življenje pripravljala na poroko z Williamom, da jo je zato šolala v zasebnih šolah in poskrbela za njen aristokratski naglas. Študij na Univerzi v St Andrewsu naj bi preložila za eno leto, ker ga je tudi William, in se vpisala istega leta, kot se je William. Zato so materi pripisali družbeni inženiring, poroka z Williamom pa naj bi bila njen projekt. Za to pravljico je morala Kate kar veliko prenesti in potrpeti. Romantični monarhisti so imeli solze v očeh, ko je princ William junija 2003, ko sta na univerzi živela skoraj kot zakonca, saj sta delila stanovanje s še enim parom, izjavil, da nima stalnega dekleta. Marca 2004 se je prvič pustil fotografirati v njeni družbi na smučarskih počitnicah v Švici. Šele januarja 2006 jo je prvič poljubil v javnosti. Ko je William leta 2007 diplomiral na vojaški akademiji in so mu prišli čestitat ne samo babica z dedkom in oče brez mačehe, ampak tudi Kate z mamo Carole, so bili otoški mediji prepričani, da bosta vsak čas oznanila zaroko. Samo štiri mesece kasneje so poročali, da sta se razšla. William je s prijatelji praznoval pozno v noč, nihče z dvora pa uradno ni rekel ničesar, saj do takrat nikoli ni rekel ničesar uradnega o njiju. Tisk je poln neuradnih razlogov za konec njunega še neuradnega razmerja – glavni naj bi bila takrat dobrih dvajset let stara blondinka iz visoke družbe, ki naj bi jo princ brez uspeha osvajal že nekaj časa.

Teorije zarot o kraljevi družini niso nič novega. Leta 2007 so mediji trdili, da je Kate princa postavila pred ultimat: ali zaroka ali … Kate ni imela izbire, saj se je William že več mesecev vedel kot tipičen mlad samski moški, kot oficir, ne pa tudi kot kavalir. Ob prostih koncih tedna se je raje zapijal z vojaškimi kameradi kot obiskoval Kate, čeprav je imel od vojašnice do Kate samo dvajset minut vožnje z avtom. Tudi nezvest ji je bil – z najmanj dvema ženskama. Poleg tega je govoril, da se ne bo poročil pred 28. ali 30. letom. William si je, kot vemo, premislil. Zaročila sta se leta 2010, poročila pa leto kasneje. Trikrat sta postala starša (2013, 2015 in 2018), vsakič je imela Kate stresno nosečnost zaradi hude oblike jutranje slabosti, zaradi katere je morala med prvo nosečnostjo celo v bolnišnico. Januarja letos je bila spet tam, 17. januarja naj bi imela »trebušno operacijo«, ki pa naj ne bila posledica raka.

Prevarana Kate?

V javnosti je nismo videli že od lanskega božičnega dne. Kaj se dogaja? Kontroverzna fotografija ali fotomontaža, objavljena na materinski dan, ni odpravila teorij zarot, ampak jih je še podžgala. Celo zapriseženi oboževalec kraljeve družine in najbolj razvpit sovražnik Harryja in Meghan, novinar Piers Morgan, zdaj pravi, da palača nekaj skriva. V intervjuju za ameriško televizijo je, ko je povezovalec domnevno šaljivo dejal, da utegne biti Kate že mesece pokojna, Morgan dejal, da je postala kraljeva družina tarča posmeha. Med vsemi sedanjimi teorijami zarote ja najglasnejša tista, po kateri bi morali pričakovati ločitev Kate in Williama, ki je postala še glasnejša, ker Kate na fotošopirani fotografiji ali fotomontaži nima poročnega prstana. Kate naj bi začasno »izginila« predvsem zato, ker naj bi šel William po očetovih stopinjah in imel od leta 2018 ali 2019 afero s »svojo Camillo«, poročeno aristokratko, markizo Rose Hanbury. Je možno, da tudi Kate, kot Diana, ne bo kraljica?