»Res me jezi, ko ljudje pravijo, da lahko imaš vse, ker, odkrito povedano, ne moreš imeti vsega,« je dejala 38-letna pevka in dodala, da nekateri ljudje namesto otrok izberejo kariero, kar je njihova pravica. Allenova se je po rojstvu dveh hčera odločila, da se bo umaknila iz javnosti in se osredotočila na vzgojo otrok, ki ju ima z bivšim možem Samom Cooperjem, česar je vesela, saj meni, da sta se hčeri izoblikovali v dobri osebi.

Pot družinskega življenja namesto zvezdništva je pevka izbrala, ker je imela sama kot otrok vseskozi precej odsotna starša, igralca Keitha Allena in filmsko producentko Alison Owen, kar naj bi ji pustilo trajne brazgotine. V filmski industriji je tudi njen brat Alfie Allen, ki je najbolj znan po svoji vlogi v seriji Igra prestolov.

Lily Allen, ki je svet pop glasbe osvojila z albumom Alright Still, trenutno živi v New Yorku v ZDA s hčerkama in možem, zvezdnikom serije Stranger Things Davidom Harbourjem, s katerim se je poročila pred štirimi leti.